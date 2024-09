Die Rückkehr einer Legende: Das neue TAMRON 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modell F072) für spiegellose Vollformat-Objektive mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount

Kompaktes und innovatives Design für höchste Abbildungsleistung, basierend auf 45-jähriger Tradition.

Köln, 26. September 2024 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung hochwertiger optischer Produkte, kündigt für den 24. Oktober 2024 die Markteinführung des neuen 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modell F072) an, ein 1:1 Makroobjektiv im mittleren Telebereich, welches für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount und Nikon Z-Mount verfügbar sein wird.

Wir feiern 45 Jahre TAMRON 90mm Makro-Objektive: Die nächste Generation

1979 brachte TAMRON sein erstes 90-mm-Makroobjektiv auf den Markt, das SP 90mm F/2.5 (Modell 52B), und revolutionierte damit das Konzept der Makroobjektive. Dieses Objektiv, welches für sein atemberaubendes Bokeh und seine hervorragende Bildqualität bekannt war, wurde zunächst hauptsächlich für akademische Zwecke verwendet, aber bald auch für andere Arten der Fotografie, einschließlich Außenaufnahmen sowie Porträts. Mit dem liebevollen Spitznamen “Tamukyu”, der sich aus zwei japanischen Wörtern zusammensetzt, wurde es von Makro-, Natur- und Porträtfotografen gleichermaßen gelobt.

TAMRON reagierte auf die sich ändernden fotografischen Anforderungen mit weiteren Innovationen und brachte Nachfolgemodelle wie das SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Modell 272E) und das SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modell F004) auf den Markt. Im Jahr 2016 brachte TAMRON das SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modell F017) auf den Markt, eine Weiterentwicklung des Modells F004. Die hochwertige Vergütungstechnologie, kombiniert mit einem weichen Bokeh und bester Abbildungsleistung, wird auch heute noch von vielen Fotografen geschätzt.

Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der ersten Generation bringt TAMRON nun eine mit Spannung erwartete spiegellose Version dieses Kultobjektivs auf den Markt. Diese neueste Version kombiniert die traditionell hohe Abbildungsleistung mit modernster Technologie und führt das Erbe von TAMRONs Makroobjektiven fort. Wir laden Sie ein, die Möglichkeiten des neuen 90mm Makroobjektivs von TAMRON zu entdecken.

Produktmerkmale

Hohe optische Abbildungsleistung: Die Tradition wird fortgesetzt!

Die 90-mm-Objektive von TAMRON sind seit langem für ihre hohe Auflösung und ihr schönes Bokeh bekannt. Das neue 90mm F2.8 MACRO Objektiv für spiegellose Systemkameras setzt diese Tradition mit kompromissloser Leistung fort Das Objektiv bietet eine unübertroffene Abbildungsleistung von der Bildmitte bis zu den Bildrändern mit weichem Bokeh und einem fast dreidimensionalen Effekt, der das Motiv buchstäblich in den Vordergrund rückt. Das optische Design besteht aus 15 Elementen in 12 Gruppen, darunter vier LD Linsenelemente (Low Dispersion) aus Spezialglas, die die Tendenz der Lichtstrahlen zur Divergenz wirksam unterdrücken und sowohl sphärische als auch chromatische Aberrationen hervorragend korrigieren. Die BBAR-G2-Vergütung (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) minimiert Geisterbilder sowie Streulicht und sorgt dafür, dass auch bei Gegenlicht feinste Details des Motivs klar und präzise erfasst werden. Diese außergewöhnliche optische Leistung ermöglicht es Fotografen, einzigartige fotografische Ausdrucksformen in vielen fotografischen Genres zu erforschen, darunter Makro, Porträt, Tabletop und viele mehr. Die hervorragende Makroleistung dieses Objektivs kann auch mit Kameras im APS-C-Format genutzt werden. Die größte Blende ist F/2.8, die äquivalente Brennweite beträgt ca. 135 mm.

Hervorragende Flatfield-Performance.

Das neue 90mm F2.8 MACRO von TAMRON verfügt über eine optimale optische Korrektur und bietet daher auch bei flach aufgenommenen Motiven wie Dokumenten, Kunstwerken oder Produktverpackungen eine hervorragende Auflösung. Diese Qualität ist besonders wichtig für Nahaufnahmen, bei denen die Schärfentiefe zu gering ist, um den Schärfeverlust auszugleichen, der sonst an den extremen Rändern eines flachen Motivs auftreten kann. Da dieses Objektiv optimal korrigiert ist, bietet es Schärfe von Rand zu Rand, gleichmäßige Ausleuchtung über den gesamten Bildbereich bei minimalster Verzeichnung.

TAMRONs erste Blende mit 12-Lamellen für atemberaubende, kreisförmige Bokeh- und Starburst-Effekte.

Das 90mm F2.8 MACRO verfügt über die erste TAMRON-Blende mit 12 Lamellen und setzt damit einen neuen Standard für eine wunderschönes, kreisrundes Bokeh. Speziell im Makrobereich mit einem maximalen Abbildungsmaßstab zwischen 1:1 und 1:4 sorgt diese spezielle Blende dafür, dass das Bokeh auch bei weit geöffneter Blende perfekt kreisrund bleibt. Außerdem unterdrückt das Objektiv dadurch effektiv die Vignettierung in den vier Bildecken. Das neue 90mm F2.8 MACRO besteht zudem vollständig aus sphärischen Elementen, was ebenfalls zu einem perfekten, kreisrunden Bokeh-Effekt beiträgt. Darüber hinaus erzeugt das neue Lamellendesign beim Abblenden 12 Strahlen für beeindruckende Starburst-Effekte. Damit ist es ideal für dramatische Aufnahmen von Szenen mit punktuellen Lichtquellen wie Kerzen auf einer Geburtstagstorte, aber auch für abendliche Stadtlandschaften.

Kompakte Größe mit einer Länge von nur 126,5 mm.

Das 90mm F2.8 MACRO ist ein mittelgroßes Tele-Makroobjektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F2.8 und einer Länge von 126,5 mm. Mit einem maximalen Durchmesser von nur 79,2 mm liegt das Objektiv gut in der Hand und ist leicht zu halten, so dass es kompakt genug ist, um es überall hin mitzunehmen. Außerdem ist es mit 630 g sehr leicht, so dass es auch über längere Zeiträume bequem getragen werden kann.

Neues Design der Streulichtblende mit Schiebefenster für einfache Filterrotation.

Das 90mm F2.8 MACRO wird mit einer neuen Streulichtblende geliefert, die über ein Schiebefenster verfügt, welches den Einsatz von Filtern erleichtert. Filter wie PL-, ND- und Cross-Screen-Filter müssen gedreht werden, um den jeweiligen Effekt einzustellen, was oft das Abnehmen der Streulichtblende erfordert. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, erlaubt das neue Design dem Fotografen, den Filter einfach durch das Schiebefenster zu drehen. Dies ermöglicht eine nahtlose Anpassung ohne Unterbrechung, wodurch eine präzise Kontrolle der Aufnahmebedingungen gewährleistet wird.

Proprietäres Software-Tool TAMRON Lens UtilityTM für die Anpassung der Objektivfunktionen und für Firmware-Updates. Schneller und hochpräziser AF mit hervorragender Motivverfolgung. Hoher Komfort und gute Bedienbarkeit

67mm Filtergröße, wie bei den meisten anderen TAMRON Objektiven für spiegellose Kameras.

Fokussiertaste zur Zuweisung der Kamerafunktion sowie von TAMRON Lens Utility Funktionen.

Schalter für Fokusbegrenzung: Schnellere Fokussierung bei AF-Aufnahmen und schnelles Nachfokussieren von Motiven.

Präziser Drehmoment für einen exakten MF-Betrieb.

Verbessertes Objektivdesign für eine benutzerfreundliche Bedienung.