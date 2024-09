Die Sony World Photography Awards gaben die Jury für die Ausgabe 2025 bekannt. Außerdem steht der Termin für die kommende Ausstellung in London fest. Den Jury-Vorsitz übernimmt auch in dieseAusgabe der Awards Monica Allende. Die Ausstellung der Sony World Photography Awards 2025 findet wieder im Somerset House in London statt. Austellungszeitraum ist von 17. April bis 5. Mai 2025.