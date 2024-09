Das lichtstarke Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM ist mit 490 Gramm und 92 Millimetern leicht und kompakt. Es verfügt über einen optischen Bildstabilisator und einen kombinierten Fokus/Bildsteuerring. Für Filmer wichtig: Das Fokus Breathing wird unterdrückt und der STM-Autofokus arbeitet laut Canon nahezu geräuschlos. Im Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM sind 15 Linsen in 12 Gruppen verbaut. Es liegt ab September für 1299 Euro beim Händler im Regal.