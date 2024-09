Neu: Leica M11-D – Die neue Kamera im Leica M-System kombiniert ein analoges Fotografie-Erlebnis mit einem digitalen Workflow.

Wetzlar, 12. September 2024. Das Leica M-System steht wie kein anderes als Synonym für legendäre Qualität „Made in Germany“. Seit der Einführung des Leica Messsuchersystems im Jahr 1954 schätzen die weltweit besten Fotografinnen und Fotografen Leica M-Kameras und -Objektive für ihre einzigartige Bildqualität und die intuitive Bedienung, ihre meisterhafte Fertigung und ihren Werterhalt. Ihrem ikonischen Design und der Konzentration auf das Wesentliche bleibt die Leica M bis heute kompromisslos treu. Natürlich auch mit der neuesten Kamera der M11-Familie: der Leica M11-D.

Durch den Verzicht auf einen Monitor auf der Rückseite fokussiert sich die Fotografie mit der Leica M11-D auf die elementaren Aspekte der Bildgestaltung wie Komposition, Blende, Verschlusszeit und ISO. Anstelle des Monitors findet sich ein großes ISO-Einstellrad auf der Rückseite der Kamera. In Sachen Funktionalität verzichtet die neue M11-D allerdings auf nichts. Mit ausgeprägter Individualisierbarkeit, moderner Konnektivität und hardwarebasierter Authentizitätstechnologie, die als Leica Content Credentials mit der M11-P erstmals in den Kameramarkt eingeführt wurde, zeigt sich die M11-D als eine perfekte Kombination aus klassischer Rangefinder-Fotografie und modernster Kameratechnologie. Mit ihren klaren Linien, den mattschwarz lackierten Oberflächen und dem Verzicht auf das rote Leica Logo steht die neue M11-D außerdem für maximales Understatement im zeitlosen Leica Produktdesign.

Die M11-D ermöglicht Aufnahmen mit einer Auflösung von wahlweise 60, 36 oder 18 MP. Mit einem Pufferspeicher von 3 GB sind Serienaufnahmen von bis zu 5 Bildern pro Sekunde mit 60 MP möglich. Reichlich Platz für die Aufnahmen hält der interne Speicher mit 256 GB bereit. Der leistungsstarke Akku sorgt zudem dafür, dass die M11-D immer im entscheidenden Moment einsatzbereit ist. Dabei liegt der Neuzugang des besonders kompakten Vollformatsystems komfortabel in der Hand. Mit gerade einmal 540 Gramm (inkl. Akku) unterbietet er seinen Vorgänger um 120 Gramm.

Die M11-D ist äußerst komfortabel zu bedienen und als M-Kamera eröffnet sie zudem die Welt der unübertroffenen M-Objektive und gewährt Zugriff auf alle M-Festbrennweiten, die seit 1954 gefertigt wurden. In Kombination mit dem exklusiv für die Leica M11 Familie konstruierten Vollformatsensor mit Triple Resolution Technologie sowie einem ISO-Bereich von nativer ISO 64 bis ISO 50.000 erzielt die Leica M11-D selbst bei wenig Licht brillante Bildergebnisse mit ausgezeichnetem Rauschverhalten.

Auch wenn die Leica M11-D das analoge Erlebnis in die digitale Welt überträgt, so beschränkt sie sich nicht darauf. Zu welchem Zeitpunkt der digitale Workflow in die Arbeit mit der M11-D integriert werden soll, entscheidet jede Fotografin und jeder Fotograf selbst. Die neue M-Kamera bietet dafür eine nahtlose Konnektivität mittels Bluetooth oder direkter Kabelverbindung. Als zertifiziertes „Made for iPhone® and iPad®“ Produkt ist diese Verbindung zu iOS-Geräten besonders schnell und komfortabel.

Mit der Leica FOTOS App können weitergehende Einstellungen am Smartphone vorgenommen werden. So ermöglicht die Verbindung mit der App eine einfache Fotoübertragung, Fernsteuerung und Geotagging. Zudem können in der Leica FOTOS App Aufnahmen losgelöst von der Kamera an iOS- oder Android-Geräten kontrolliert und beurteilt werden. Anpassungen wie der Weißabgleich und die Wahl zwischen den Dateiformaten DNG und JPEG können ebenfalls in der App vorgenommen werden. Einmal in der Leica FOTOS App gespeichert, übernimmt die M11-D Einstellungen dauerhaft. So passt sich die neue M-Kamera individuell den gewünschten Anforderungen an.

Die neue M11-D hilft dank der hardwarebasierten Leica Content Credentials Technologie dabei, die Authentizität digitaler Bilder zu schützen. Die Technologie basiert auf dem von der Content Authenticity Initiative (CAI) beschriebenen Framework und dem offenen technischen Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Die Echtheit der Bilder, die mit der M11-D aufgenommen wurden, kann so jederzeit mit einem frei verfügbaren Tool oder unter https://contentcredentials.org/verify überprüft werden.

Zusammen mit der neuen M11-D sind auch zwei zur Kamera passende Accessoires aus hochwertigem Leder erhältlich. Ein schwarzer Protektor, der mit seiner Aussparung für das mechanische ISO-Einstellrad an der Kamerarückseite eigens für die M11-D gefertigt wurde. Zudem ein in Schwarz und Cognac erhältlicher Tragriemen, der aus einem Lederstück gearbeitet wurde und für alle M-Kameras geeignet ist.

Auch in puncto Verpackungsdesign richtet Leica den Blick nach vorn und führt mit der M11-D ein neues Verpackungskonzept für Leica Produkte ein. Die neu gestalteten Boxen bestehen aus nahezu 100% Naturpapier und werden in Deutschland produziert.

Die Leica M11-D ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 9.350,- Euro inkl. MwSt.