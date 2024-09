A | Art SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN

Weit mehr als nur Standard

Vielseitiges 28-105mm-Zoom mit konstanter Blende F2.8 Hervorragende Handlichkeit dank eines Gewichts von weniger als 1 kg Professionelle Funktionen, schneller Autofokus und ausgezeichnete Verarbeitung

Zubehör im Lieferumfang: Köcher | Gegenlichtblende LH878-07 | Frontdeckel LCF-82mm III | Rückdeckel LCR II

Verfügbarer Anschlüsse: L-Mount*1 | Sony E-Mount*2

Markteinführung: 24. September 2024

Preis: 1.649,00 €

Hinweise:

Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

*1 L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.

*2 Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden.

Leistungsstarkes, vielseitiges und mobiles F2.8-Objektiv mit einem Brennweitenbereich von 28 bis 105mm – ein Standardzoom, das weit über den Standard hinausgeht.

Das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art ist nicht nur ein weiteres Standard-Zoom-Objektiv. Mit einer leistungsstarken Weitwinkel- bis mittleren Telebrennweite und einer Lichtstärke von F2.8 kombiniert es eine hervorragende optische Leistung mit einer beispielhaften Verarbeitungsqualität. Dazu bietet es eine Reihe von professionellen Funktionen, die es zu einem der vielseitigsten Objektiven auf dem Markt für spiegellose Systemkameras mit Vollformat-Sensor machen.

Dank SIGMAs neuester optischer Technologie und der Verwendung von FLD-, SLD- und fünf asphärischen Linsenelementen, ist es in der Lage, eine Vielzahl von fotografischen Situationen zu meistern – von detailreichen Landschaftsaufnahmen bis zum Portrait mit harmonischem Bokeh. Das Objektiv bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit, ohne Kompromisse bei der optischen Qualität einzugehen. Ein High-Speed-Autofokus mit HLA-Technologie, die robuste, staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion und verschiedene Features, wie der De-Klickbare Blendenring, gehören zu den hochwertigen Ausstattungsmerkmalen. Mit einem kompakten und leichten Gehäuse und einem Gewicht von weniger als 1 kg wird das SIGMA 28-105mm so zu einem außergewöhnlichen Allround-Objektiv. Sowohl für Fotos als auch für Videos.

[Hauptmerkmale]

1. Vielseitiges 28-105mm-Zoom mit konstanter Blende F2.8

Viele herkömmlichen Zoom-Objektive mit einer Brennweite bis 105mm bieten keine durchgängige Blende von F2.8 und fallen im Telebereich in der Regel auf F4 ab. Das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art bietet die Vorteile einer durchgängigen F2.8-Blende, wie Lichtstärke und Variabilität der Tiefenschärfe, über den gesamten Brennweitenbereich. Auch seine optische Leistung ist über den gesamten Zoombereich extrem hoch. Die durchgehend gründliche Reduktion der optischen Aberrationen innerhalb jeder Linsengruppe sorgt hier für hervorragende Ergebnisse. Seine herausragende Naheinstellgrenze macht zudem Nahaufnahmen mit einem Abbildungsmaßstab von ca. 1:3 im Telebereich möglich.

Blende F2.8 – perfekt für Portraits und bei schlechten Lichtverhältnissen

Mit seiner hohen Lichtstärke über den gesamten Brennweitenbereich ist das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art ein echtes Arbeitsobjektiv, das für nahezu jede Art der Fotografie eingesetzt werden kann. Landschaftsfotografen profitieren von Weitwinkelaufnahmen mit enormer Räumlichkeit, in der Reportagefotografie bietet der große Zoombereich hohe Flexibilität. Gleichzeitig sorgt die durchgängige Blende F2.8 für kürzere Verschlusszeiten als eine F4 bei vergleichbaren Objektiven und somit für genügend Spielraum, auch unter schlechteren Lichtverhältnissen oder in der Dämmerung zu arbeiten. Der Zoombereich von 85mm bis 105mm kommt den Portraitfotografen zugute. In Kombination mit der großen Blende von F2.8 erhält man eine geringe Schärfentiefe, welche das Hauptmotiv eindrucksvoll vor einem Hintergrund mit großen und weichen Bokeh isoliert.

Hervorragende Nahaufnahmen

Mit einer Naheinstellgrenze von nur 40 cm über den gesamten Brennweitenbereich bringt einen das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art nah ans Motiv für Bilder mit einer Fülle an Details. Der Abbildungsmaßstab 1:3,1 bei 105mm Brennweite sorgt dabei für eindrucksvolle Ergebnisse bei Nahaufnahmen.

Überlegene optische Leistung über den gesamten Brennweiten- und Fokusbereich

Das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art arbeitet kompromisslos und unterdrückt Aberrationen sehr effektiv innerhalb jeder einzelnen Linsengruppe über den gesamten Brennweiten- und Fokusbereich. Dadurch wird sichergestellt, dass das Objektiv trotz seines großen Zoombereichs eine gleichbleibend hohe Leistung liefert. Zu verdanken ist dies dem modernen, hochwertigen optischen Design des Objektivs. Dieses umfasst zwei FLD-, ein SLD- und fünf asphärische Elemente, darunter in der ersten Gruppe ein Element mit einem Durchmesser von 66,4mm. Solch große Elemente sind sehr schwierig herzustellen. SIGMAs jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet des optischen Designs und die hoch entwickelte Fertigungstechnologie des SIGMA Werkes in Aizu, Japan, machen dies möglich.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Flares und Ghosting, welche die Bildqualität beeinträchtigen, wurden mithilfe modernster Simulationstechnologie für alle Lichtbedingungen optimiert. Zusätzlich nutzt SIGMA bei diesem Objektiv eine Nano-Porous- sowie eine Super-Multi-Layer-Vergütung der Linsen, um Flares und Ghosting so weit wie möglich zu unterbinden. So sind auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen brillante und kontrastreiche Aufnahmen möglich.

Minimiertes Focus-Breathing

Für Filmemacher ist ein konstanter Bildausschnitt von entscheidender Bedeutung. Daher wurde bei der Entwicklung des Objektivs großer Wert daraufgelegt, dass Focus-Breathing auf ein Minimum zu reduzieren. So wird sichergestellt, dass Änderungen des Bildwinkels aufgrund von Fokusverschiebungen über den gesamten Zoombereich minimiert werden. Dies gewährleistet eine natürlich wirkende Schärfeverlagerungen bei Videoaufnahmen und eine einfachere Bildausrichtung beim Focus Stacking.

2. Hervorragende Handlichkeit dank eines Gewichts von weniger als 1 kg

Standard-Zooms sollten klein und leicht genug sein, um über einen langen Zeitraum aus der Hand fotografieren zu können. Daher wurde das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art mit Blick auf Mobilität entwickelt. Es verbindet fünf asphärische Elemente, die die Gesamtlänge des Objektivs verkürzen, mit einer Konstruktion aus einer Magnesiumlegierung, die das Gewicht des Objektivs auf weniger als 1 kg begrenzt. Dadurch ist das Objektiv ähnlich handlich wie kürzere Standard – Zoomobjektive, bietet aber gleichzeitig einen größeren Zoombereich.

Hervorragende optische Leistung in einem schlanken Gehäuse

Durch die Verwendung von fünf asphärischen Elementen in der optischen Konstruktion ist es SIGMA gelungen, die Gesamtlänge des Objektivs deutlich zu verkürzen, ohne dabei Kompromisse bei Schärfe und Bildqualität einzugehen. Diese fortschrittliche Konstruktion wurde nur durch kontinuierliche technologische Innovation und modernste Fertigungsprozesse in SIGMAs einziger Produktionsstätte in Aizu, Japan, möglich.

Intelligenteres Design bedeutet geringeres Gewicht

Zoom-Objektive mit einer konstanten F2.8-Blende können schwer sein. Durch die Optimierung des Designs und der Materialien des SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art hat SIGMA ein bemerkenswert geringes Gewicht von weniger als 1 kg erreicht. Durch die Verwendung einer Magnesiumlegierung anstelle von Aluminium für den Objektivtubus um den Objektiv-Anschluss konnte das Gewicht dieser Teile allein um zwei Drittel reduziert werden, während gleichzeitig die Steifigkeit gewährleistet ist.

3. Professionelle Funktionen, schneller Autofokus und ausgezeichnete Verarbeitung

Neben dem schnellen Autofokus durch den Linearmotor HLA (High-Response Linear Actuator) verfügt das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art über eine Reihe von Merkmalen, die dazu beitragen, in jeder Aufnahmesituation die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Dazu gehören eine staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion und die wasser- und ölabweisende Beschichtung der Frontlinse. Ein Zoom-Lock-Schalter, der de-klickbare Blendenring, zwei AFL-Tasten und der für MF-Aufnahmen präzise zu bedienende Fokusring sind weitere professionelle Features.

Ein HLA-Linearmotor für einen schnellen und präzisen AF

Das Objektiv ist mit einem HLA-Linearmotor (High-response Linear Actuator) ausgestattet, der eine hohe Antriebsgeschwindigkeit sowie einen reaktionsschnellen, präzisen und reibungslosen AF bietet. Dank seiner nahezu geräuschlosen Arbeitsweise ist er auch für Videoaufnahmen geeignet.

Blendenring mit „De-Klick-Funktion“

Viele anspruchsvolle Nutzer schätzen die Möglichkeit, die Blende direkt am Blendenring des Objektivs einzustellen. Das SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art bietet daher einen Blendenring. Dank seiner “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da die Blende in dieser Stellung stufenlos und geräuschlos eingestellt werden kann. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Ausgestattet mit zwei AFL-Tasten

Das Objektiv bietet zwei AFL-Tasten, die für eine optimale Erreichbarkeit für Aufnahmen im Hoch- und Querformat positioniert wurden. Diese Tasten können mit kompatiblen Kameras mit individuellen Funktionen belegt werden*.

* Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Zoom-Lock-Schalter

Das Objektiv ist mit einem Zoom-Lock-Schalter ausgestattet, der die Zoommechanik im Weitwinkelbereich verriegelt und verhindert, dass der Tubus durch sein Eigengewicht ungewollt ausfährt. Die Verriegelung kann nicht nur über den Schalter, sondern auch über Drehen des Zoomrings gelöst werden, was eine schnelle und flexible Handhabung bei spontanen Aufnahmen ermöglicht.

Geschützt vor äußeren Einflüssen

Neben dem staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Objektivs mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. So kann auch unter schwierigen Aufnahmebedingungen unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Inklusive verriegelbarer tulpenförmige Gegenlichtblende

Die speziell angepasste Gegenlichtblende LH878-07 gehört zum Lieferumfang des SIGMA 28-105mm F2.8 DG DN | Art. Diese wird mit einem kurzen Dreh sicher verriegelt und kann zur platzsparenden Aufbewahrung umgedreht am Objektiv angebracht werden.

[Technische Daten]

Objektivkonstruktion: 18 Elemente in 13 Gruppen (2 FLD, 1 SLD, 5 asphärische Elemente)

Bildwinkel: 75,4° – 23,3°

Anzahl der Blendenlamellen: 12 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F22

Naheinstellgrenze: 40 cm

Größter Abbildungsmaßstab: 1:3,1 (bei 105mm Brennweite)

Filtergröße: Ø 82 mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 87,8 mm x 157,9 mm

Gewicht: 995g

Hinweis: Die genannten Daten beziehen sich auf die L-Mount Version.

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

HLA (High-Response Line Actuator)

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatibler Kamera. Die verfügbaren Korrektur- oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren

Unterstützt DMF und AF+MF

Kompatibel mit AF-Assist (nur Sony E-Mount)

Nano-Porous- und Super-Multi-Layer-Vergütung

Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

Blendenring mit Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

Zwei AFL-Tasten

Individualisierbar in Kombination mit kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

Fokusmodus-Schalter

Zoom-Lock Schalter

Umschaltbar zwischen einer linearen und nichtlinearen Übersetzung des Fokusrings (nur L-Mount)

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

Staub- und Spritzwasserschutz

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Hochpräzises, robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH878-07 im Lieferumfang

Kompatibel mit SIGMA USB-Dock UD-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

Handwerkliche Qualität “Made in Aizu, Japan”

Weiter Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/

[Zubehör, optional]

SIGMA USB-Dock UD-11 für L-Mount

