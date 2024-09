SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary – jetzt auch für Canon RF Mount erhältlich

Im April dieses Jahres gab die SIGMA Corporation die Einführung von Objektiven für den Canon RF Mount bekannt. Mit dem SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary wird nun das zweite Objektiv für den Canon RF Mount vorgestellt.

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH706-02, Frontdeckel LCF-67 III, Rückdeckel LCR II

Anschlüsse: Canon RF Mount

Markteinführung: 26. September 2024

Preis: 749,00 €

Hinweis: Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

Ausdrucksstarke Bilder erschaffen – immer und überall – mit dem weltweit kleinsten und leichtesten Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv für APS-C-Kameras*

*Als AF F2.8-Zoom-Objektiv für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor. lt. SIGMA Recherche, Stand Oktober 2023.

[Die lange erwartete Canon RF Mount Version]

SIGMAs Ultra-Weitwinkel-Zoom speziell für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor, das 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary, ist jetzt auch für den Canon RF Mount verfügbar. Dank dieser Ergänzung der SIGMA Produktpalette steht Nutzern des Canon RF Mount Systems nun ein weiteres leistungsstarkes SIGMA Objektiv mit nativem Anschluss zur Verfügung.

Ein Steuerungsalgorithmus, der den AF-Antrieb und die Kommunikationsgeschwindigkeit optimiert, wurde speziell für den Canon RF Mount entwickelt. Neben dem High-Speed-AF unterstützt das Objektiv auch den kontinuierlichen Autofokus (Servo-AF) und die kamerainterne Aberrationskorrektur*. Das Bajonett des Objektivs ist mit einer Gummilippe versehen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.

*Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras.

Der Umbau vorhandener SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary Objektive mit anderen Anschlüssen auf den RF Mount ist dank des SIGMA Anschluss-Wechsel-Service möglich.

[Hauptmerkmale]

Ultra-Weitwinkel-Zoom mit großer Lichtstärke und beeindruckender Abbildungsleistung

Durch seinen einzigartigen optischen Aufbau, der zur Korrektur von Objektivfehlern entwickelt wurde, liefert das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary scharfe Bilder von der Bildmitte bis zu den Rändern.

Extrem leicht und kompakt

Das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary ist das weltweit kleinste und leichteste Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv für APS-C-Kameras*1 mit einer Länge von 62 mm, einem Durchmesser von 72,2 mm und einem Gewicht von 260 g*2. Es kann in Kombination mit einer spiegellosen APS-C-Kamera mühelos getragen oder problemlos an einem Gimbal befestigt werden, um ein ultraportables Still- oder Video-Setup zu erstellen.

*1 Als AF F2.8 Zoom-Objektiv für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor. lt. SIGMA Recherche, Stand Oktober 2023.

*2 Die Daten beziehen sich auf das Objektiv mit Canon RF Mount.

Ideal für Landschaften, Reisen, Videos und Online-Content-Creation

Mit Ultra-Weitwinkel, enorm handlichen Gehäuse und gestochen scharfer Optik ist das SIGMA 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary die perfekte transportable Option für Landschafts-, Reise-, Interior- und Street-Fotografie. Dank der großen F2.8-Blende sorgt das Objektiv auch bei Videoaufnahmen für hervorragende Ergebnisse. Es eignet sich gut für Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen und Bilder, die eine geringe Tiefenschärfe erfordern. Der ultraweite Bildwinkel ist ideal für Vlogging-Aufnahmen aus der Hand, bei denen sowohl das Motiv als auch die Umgebung erfasst werden müssen.

[Technische Daten]

Objektivkonstruktion: 13 Elemente in 10 Gruppen (3FLD, 1 SLD, 4 asphärische Elemente)

Bildwinkel (APS-C): 106,6° (W) – 73,4° (T)

Anzahl der Blendenlamellen: 7 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F22

Naheinstellgrenze: 11,6 cm (W) – 19,1 cm (T)

Größter Abbildungsmaßstab: 1:4 (W) – 1:6,9 (T)

Filtergröße: Ø 67 mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 72,2mm x 62mm

Gewicht: 270g

Hinweis: Die genannten Daten beziehen sich auf die Canon RF Mount Version.

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokussierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

Schrittmotor

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatibler Kamera. Die verfügbaren Korrektur- oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren

Super-Multi-Layer-Vergütung

Staub- und spritzwassergeschützter Objektivanschluss

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Hochpräzises und robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH706-02 im Lieferumfang

Handwerkliche Qualität „Made in Japan“

