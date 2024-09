Der größte Fotowettbewerb der Welt ist zurück! Mit einer wichtigen Botschaft im Gepäck: Jedes Foto zählt. Denn für jedes eingereichte Motiv spendet CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit.

Der CEWE Photo Award geht in die sechste Runde. Mach auch du mit! Jedes Bild hat eine Geschichte, die es zu erzählen lohnt. Daher sind Bilder von Hobby- und Profifotograf:innen gleichermaßen willkommen. Was zählt, sind ein gutes Auge und die Leidenschaft für die Kunst der Fotografie. Zu den zehn Kategorien des Fotowettbewerbs gehören unter anderem „Nature & Wildlife“, „Tiere“, „Menschen“ und viele mehr, die ein breites Spektrum unterschiedlicher Fotos ermöglichen. Erstmals können auch Fotos zu den Themen „Close Up & Makrofotografie“, „Nature & Wildlife“ und „Street Fotografie“ eingereicht werden.

Eine neue Bühne für junge Foto-Talente

Als besondere Neuerung führt CEWE den Young Talent Award ein, der junge Fotografierende zwischen 16 und 25 Jahren dazu ermutigt, ihre Sicht auf die Welt zu teilen. Dieser Preis fördert das kreative Potenzial junger Talente und bietet ihnen eine Plattform, auf der sie sich mit etablierten Fotoprofis wie Amateuren messen können. Der Sieger oder die Siegerin des Young Talent Award wird wie die Hauptgewinner geehrt und erhält einen eigenen Platz bei der feierlichen Preisverleihung sowie in europaweiten Ausstellungen.

Soziales Engagement

Mit dem Start des CEWE Photo Award 2025 setzt CEWE sein Engagement für soziale Projekte fort. Für jedes eingereichte Foto spendet der Oldenburger Fotofinisher zehn Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit, um benachteiligten Kindern bessere Zukunfts- und Bildungschancen zu ermöglichen.

Nach mehr als einer halben Million Einsendungen beim letzten Wettbewerb rechnet CEWE auch diesmal mit einer hohen Teilnehmerzahl. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von über 250.000 Euro. Der Hauptgewinn ist eine einzigartige Reise im Wert von 10.000 Euro, ein Gutschein für Fotoausrüstung im Wert von 5.000 Euro und ein Gutschein für CEWE Fotoprodukte im Wert von 2.500 Euro.

Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb kannst du deine Leidenschaft zeigen und gleichzeitig Gutes tun. Jetzt mitmachen und beim CEWE Photo Award gewinnen!

Alle Infos unter www.cewephotoaward.de