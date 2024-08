Sony präsentiert das lang erwartete leichte Porträtobjektiv FE 85mm F1.4 GM II

Das 85-mm-Vollformat E-Mount-Objektiv der nächsten Generation vereint eine hohe Auflösung und ein wunderschönes Bokeh mit einem schnellen Autofokus – perfekt für Porträtfotos und Videos in Kinoqualität

Berlin, 28. August 2024 – Sony stellt heute das Prämium-Objektiv FE 85mm F1.4 GM II vor, das sich durch die seltene Kombination aus hoher Auflösung, atemberaubenden Bokeh-Effekten und schnellem Autofokus (AF) auszeichnet und dabei beeindruckend kompakt ist. Als Objektiv der zweiten Generation basiert das FE 85mm F1.4 GM II auf dem optischen Design des Vorgängermodells, ist mit seiner hochgelobten Verbindung aus schönem Bokeh und beeindruckender Auflösung aber großzügig mit neuesten Technologien ausgestattet. In Kombination mit den aktuellsten Alpha Kameras von Sony ist das neue FE 85mm F1.4 GM II ideal für den kreativen Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Dazu zählen Porträt-, Hochzeits- und Reisefotografie genauso wie die Aufnahme von Videos in Kinoqualität.

„Im Jahr 2016 haben wir unsere G Master Reihe eingeführt, und das 85 mm F1,4-Objektiv der ersten Generation war eines der drei Objektive, die diesen Meilenstein für Sony markierten. Mit unserer G Master Linie verbinden wir das Ziel, Objektive zu entwickeln, die mit einer ausgezeichneten Auflösung und einem wunderschönen Bokeh überzeugen und dabei auf dem allerneuesten Stand der Technik sind. Wir sind stolz darauf, diesem Anspruch auch bei der heute vorgestellten nächsten Generation des FE 85mm F1.4 GM II gerecht zu werden“, so Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Wir wissen, wie viele Fotograf*innen und Videofilmer*innen die 85-mm-Brennweite mit großer Blendenöffnung einsetzen. Umso mehr freuen wir uns, jetzt eine aktualisierte Version bereitstellen zu können, die über unsere neuesten Objektivtechnologien verfügt – und das in einem leichten und extrem kompakten Format.“

Ausgezeichnete optische Leistung und wunderschönes Bokeh

Dank seines fortschrittlichen, raffinierten optischen Designs mit modernsten Linsenelementen kann das FE 85mm F1.4 GM II sowohl mit einem ansprechenden Bokeh als auch einer hohen Auflösung punkten. Das macht dieses Objektiv zu einer hervorragenden Wahl für Porträtfotos.

Die hochmoderne Objektivkonfiguration mit zwei XA (extrem asphärisch)-Linsenelementen und zwei ED (Extra-low Dispersion)-Glaselementen reduziert effektiv Abbildungsfehler. Die Konfiguration ermöglicht eine ausgezeichnete Auflösung und Bildgebungsleistung über das gesamte Bild hinweg und damit Aufnahmen von herausragender Qualität. Darüber hinaus unterdrückt die AR-Nanobeschichtung II von Sony wirkungsvoll Lichtreflexionen und Geistereffekte für klare, scharfe Bilder. Die zirkulare 11-Lamellen-Blende und die Optimierung der sphärischen Aberration während des Designs und der Herstellung ermöglichen das attraktive, weiche Bokeh, das ein besonderes Markenzeichen der G Master Serie ist.

Schneller, präziser und leiser Autofokus, hohe Tracking-Leistung

Mit dem schnellen Autofokus des FE 85mm F1.4 GM II lassen sich die Geschwindigkeitsvorteile moderner Kameras optimal nutzen. Beim Fotografieren ist der Autofokus bis zu dreimal schneller1 als der des Vorgängermodells2 und dadurch in der Lage, Motive in Bewegung äußerst präzise nachzuführen. Bei Serienaufnahmen mit 120 BpS3 mit der Alpha 9 III hält der Autofokus problemlos Schritt, und die Tracking-Leistung ist sogar siebenmal besser2.

Leichtes, stilvolles Design ohne Kompromisse

Dank neuester mechanischer Technologien und des modernen optischen Designs konnte das Gewicht des FE 85mm F1.4 GM II (642 Gramm) im Vergleich zum aktuellen FE 85mm F1.4 GM1 um rund 20 Prozent4 und das Volumen um 13 Prozent reduziert werden. Das FE 85mm F1.4 GM II hat einen Filterdurchmesser von 77 mm, einen Durchmesser von 84,7 mm und ist 107,3 mm lang.

Cineastische Filmaufnahmen leicht gemacht

Das FE 85mm F1.4 GM II ist mit einem XD-Linearmotor ausgestattet, der reibungslose Filmaufnahmen bei einer Blendenöffnung von F1,4 ermöglicht. Das Focus Breathing ist minimal, und auch die Breathing-Kompensation der Kamera wird unterstützt5. Zwei anpassbare Fokushaltetasten und ein AF/MF-Fokuseinstellschalter eröffnen flexible Bedienungsoptionen, und der unabhängige Blendenring sowie die linear ansprechende manuelle Fokuseinstellung erlauben die intuitive Steuerung, die für kreative Aufnahmen erforderlich ist.

Zuverlässig und robust

Das vordere Linsenelement ist mit einer Fluorbeschichtung versehen, wodurch sich Fingerabdrücke, Staub, Öl und andere Verunreinigungen leicht von der Linsenoberfläche abwischen lassen. Das staub- und feuchtigkeitsresistente Design6 erhöht die Zuverlässigkeit, sodass die Nutzer*innen das Objektiv auch bei Außeneinsätzen unter schwierigen Bedingungen sorgenfrei verwenden können.

Preis und Verfügbarkeit

Das FE 85mm F1.4 GM II wird ab September 2024 bei zahlreichen autorisierten Sony Händlern erhältlich sein. Unverbindliche Preisempfehlung: 2.099 €

Ein Produktvideo zum neuen FE 85mm F1.4 GM II steht hier zur Verfügung: https://youtu.be/_7ljvF3ZwIc

Ausführliche Produktinformationen zum FE 85mm F1.4 GM II gibt es hier: https://www.sony.de/electronics/wechselobjektive/sel85f14gm2 Exklusive Storys und spannende neue Inhalte, die mit dem neuen FE 85mm F1.4 GM II und anderen Produkten von Sony realisiert wurden, finden Sie auf der Website www.alphauniverse.com, die Content-Ersteller*innen vielseitige Informationen, Hilfestellungen und Inspirationen bietet.​