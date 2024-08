Canon: RF 70-200mm f/2.8L IS USM in freier Wildbahn gesichtet? +++ Fujifilm I: Besonders kompakte X-M5 in der Pipeline? +++ Fujifilm II: Kommt XF16-55mm f/2.8 MKII noch dieses Jahr? +++ Nikon: Nachfolger für Z50 bald fertig? +++ Sigma: Universelles 28-105 F/2.8 schon in Kürze? +++ Sony I: Alpha 7 V noch für dieses Jahr geplant? +++ Sony II: Lichtstarkes 24-70 F/2.0 noch diesen Sommer? +++ Tamron: 28-180mm F/2.8 in Arbeit?

Canon hat offenbar ein neues RF 70-200mm f/2.8L IS USM fast fertig. Zu sehen war das Zoomobjektiv schon im Einsatz bei der Olympiade in Paris. Zwei Besonderheiten sind bereits jetzt erkennbar: Das neue 70-200 ist innenzoomend, also keine „Luftpumpe“ mehr. Und es ist schwarz, wie auf einem Canon Rumors zugespielten Foto des Objektivs zu sehen ist.

Insider hatten erwartet, dass Canon das neue RF 70-200mm f/2.8L IS USM noch vor den Olympischen Spielen offiziell vorstellen wird. Jetzt wird erwartet, dass es zusammen mit der EOS R1 Ende des Jahres erhältlich sein wird.

Zu Fujifilm brodelt die Gerüchteküche gerade besonders heftig. In den Töpfen der Gerüchteköche: die Fuji X-M5. Sie würde das Konzept der X-M1 aufgreifen, also besonders kompakt und leichtgewichtig daherkommen. Auf einen Sucher verzichtet die X-M5 offenbar – und nimmt damit klar die Vlogger ins Visier. Ob die X-M5 mehr als ein Gerücht werden wird, soll sich noch dieses Jahr zeigen: Insider erwarten die offizielle Vorstellung noch dieses Jahr.

Das Fujifilm noch dieses Jahr das überarbeitete XF16-55mm f/2.8 MKII bringen wird, gilt dagegen als ausgemacht. Wie Fuji Rumors erfahren haben will, soll das Objektiv noch dieses Jahr kommen. Technische Details sind noch nicht durchgesickert, als sicher gilt jedoch: die MKII-Version wird die neuen 40-Megapixel-Sensoren adäquat bedienen.

Ruhig geht es mit Gerüchten rund um Nikon zu. Einzig die Tatsache, dass Nikon im asiatischen Raum zwei Kameras anonym registriert, sorgt für etwas Dampf in den Gerüchteküchen. Eine der beiden unbekannten Neuheiten könnte die Z50 II sein. Und die andere? Gemunkelt wird, dass Nikon den Super-Zoomer Coolpix P1000 runderneuern könnte.

Sigma hat angeblich sein nächstes Objektiv fertig, ein 28-105 F/2.8. Erwartet wird das lichtstarke Standardzoom mit Anschlüssen für Sony E und Leica L. Das Zoom soll trotz seiner hohen Lichtstärke kompakt ausfallen, erwartet wird es für September.

Sony könnte nach Meinung einiger Insider noch dieses Jahr die Alpha 7 V bringen. Gemunkelt wird, dass sie den 42-Megapixel-Sensor aus der Alpha 7R III übernehmen wird. Als sicher gilt auch, dass sie den KI-gestützten Autofokus der jüngsten Sony-Alpha-Generation erhalten wird. Die Serienbildrate soll weiterhin auf 10 Bilder/s beschränkt bleiben. Die Alpha 7 V soll eine Video-Auflösung von bis zu 8K ermöglich, ohne Crop sind maximal 4K30p möglich. Vorgestellt werden könnte die Alpha 7 V gegen Ende des Jahres.

Dass Sony bald ein lichtstarkes 24-70 F/2.0 bringen wird, gilt fast schon als sicher. Aus Japan sind jedenfalls erste Spezifikationen durchgesickert. So soll das einzigartige Standard-Zoom 1145 Gramm wiegen und damit rund 300 Gramm leichter sein als das vergleichbare Canon 28-70 F/2.0. Auf einen optischen Bildstabilisator soll das Objektiv verzichten. Aus den Gerüchteküchen dringt, dass Sony den Boliden schon „sehr blad“ präsentieren könnte. Sogar über einen Preis wird bereits spekuliert: 3000 Dollar.

Tamron hat angeblich ein 28-180 F/2.8 fertig. Das bezogen auf den Brennweitenbereich sehr lichtstarke Zoom soll als Ergänzung zum 35-150 F/2.0-2.8 gedacht sein. Nur eine wilde Spekulation oder ein heißes Gerücht? Im September werden wir es erfahren – dann soll das spektakuläre Objektiv nämlich vorgestellt werden.