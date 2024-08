Voigtländer bringt in Kürze das APO-Lanthar 50mm/1:3,5 für Leica M Mount. Die Standardbrennweite kommt in zwei Ausführungen: Type I greift laut Voigtländer „das Design klassischer Entfernungsmesserobjektive aus der Mitte des letzten Jahrhunderts“ auf und ist besonders kompakt. Type II weist einen zeitgemäßen Look auf. Beide Varianten basieren auf derselben Optik mit acht Elementen in sechs Gruppen. Voigtländer verspricht dank des apochromatischen Designs eine scharfe Abbildung vom Randbereich bis zur Bildmitte über alle Blendenstufen hinweg. Das APO-Lanthar 50mm/1:3,5 soll ab Mitte August erhältlich sein.

Voigtländer nennt folgende unverbindlichen Preisempfehlungen:

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type I 2-Tone VM: 749,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type I Schwarz-matt VM: 729,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type II Silber VM: 729,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type II Schwarz VM: 699,- Euro

Pressemitteilung von von Voigtländer Deutschland: