7Artisan bringt sein Spectrum 35mm T2.0 jetzt auch für Canon RF Mount. Das Vollformat-Objektiv ist in erster Linie für Filmaufnahmen gedacht, kann aber mit seiner hohen Lichtstärke auch bei Fotografen punkten. Die neun Glaselemente in sieben Gruppen sind in einem robusten Metallgehäuse verbaut. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 Zentimetern. Die Canon RF-Version ist ab Anfang August für 479 Euro erhältlich.