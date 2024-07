Nikon enthüllt lustige Bilder im Rennen für die Comedy Wildlife Awards 2024

Düsseldorf, 11. Juli 2024 – Noch bis zum 31. Juli 2024 können Bilder für den Wettbewerb eingereicht werden. Nikon hat heute eine Auswahl der witzigsten Beiträge für die Comedy Wildlife Awards 2024 veröffentlicht, darunter eine dreiköpfige Giraffe und ein ziemlich cool aussehendes Faultier.

Im 10. Jahr seines Bestehens erreichten die Nikon Comedy Wildlife Awards bereits Tausende von Einsendungen aus der ganzen Welt – einige der lustigsten Momente in der Tierwelt, mit der Kamera festgehalten. Einige der bisher witzigsten Bilder wurden veröffentlicht, um sowohl Profi- als auch Amateurfotograf:innen zu inspirieren, ihre eigenen Aufnahmen vor dem Einsendeschluss am 31. Juli einzureichen.

Die Comedy Wildlife Photography Awards wurden 2015 von den Profifotografen Paul Joynson-Hicks MBE und Tom Sullam mitbegründet. Sie wollten einen Wettbewerb ins Leben rufen, der sich auf eine leichte Variante der Wildtierfotografie konzentriert und gleichzeitig den Schutz von Wildtieren und Lebensräumen durch Humor fördert. In diesem Jahr findet der Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der britischen Naturschutzorganisation Whitley Fund for Nature (WFN) statt, die führende Naturschützer in ihren Heimatländern im globalen Süden unterstützt. In den letzten 30 Jahren wurden mehr als 200 Naturschützer in 90 Ländern mit 20 Millionen Pfund unterstützt, und dieser Wettbewerb wird dazu beitragen, die wichtige Arbeit, die sie leisten, ins rechte Licht zu rücken.

In diesem Jahr gehören die Nikon-Creator Cameron Whitnall, Lara Jackson und Roxy Furman zu einer vielseitigen Jury, die die Auswahlliste prüft. Sie werden die Beiträge zusammen mit einer Reihe von Experten bewerten, darunter die Fernsehmoderatorin Kate Humble, der Schauspieler und Komiker Hugh Dennis, die weltbekannten Tierfotograf:innen Daisy Gilardini und Will Burrard-Lucas sowie Will Travers OBE von der Born Free Foundation. Komplettiert wird das Team durch den Geschäftsführer von Affinity Photo, Ashley Hewson, und die Bildredakteurin von The Economist, Celina Dunlop.

Stefan Maier, Nikon Europe Senior General Manager Marketing kommentiert: „Es ist eine Freude, mit dem Team von Comedy Wildlife zusammenzuarbeiten – fantastische Partner, die unser Engagement teilen, durch die Kraft der Fotografie das Bewusstsein für den Naturschutz zu schärfen. Es bleiben nur noch knapp 3 Wochen Zeit, um an den Nikon Comedy Wildlife Awards teilzunehmen, und wir freuen uns auf die vielen lustigen Einsendungen, die wir in diesem Monat erhalten werden.“

Wie immer steht der Wettbewerb der Öffentlichkeit offen und die Teilnahme ist kostenlos. Der/die Einsender:in des Siegerbildes erhält eine Einladung auf eine einmalige Safari in die Maasai Mara in Kenia mit Alex Walkers Serian, sowie eine handgefertigte Trophäe von The Wonder Workshop in Dar es Salaam, Tansania.

Der Hauptpreis in der Kategorie Junior ist eine Nikon Z30 Kamera, und in der Kategorie Young Photographer (Jungfotograf:in) ist dies ein Nikon-Z8-Kit und ein iPad mit der neuesten Affinity Photo-Bearbeitungssoftware. Alle Gewinner:innen einer Kategorie erhalten eine Kameratasche von ThinkTANK.

Die Wettbewerbskategorien umfassen:

Alex Walker’s Serian Mammals Category (Alex Walker’s Serian Säugetiere im afrikanischen Busch)

Spectrum Photo Birds Category (Spectrum Photo Vögel)

ThinkTANK Reptiles and Amphibians Category (ThinkTANK Reptilien und Amphibien)

Fish and other Aquatic Species (Fische und andere Wasserlebewesen)

Insects Category (Insekten)

Nikon Young Photographer (Nikon-Jungfotograf:in, Teilnehmer:innen bis 25 Jahre)

Nikon Junior Category (Kategorie Nikon Junior, Teilnehmer:innen bis 16 Jahre)

Amazing Internet Portfolio Category (Kategorie Erstaunliches aus dem Internet)

Video Category (Kategorie Video)

Affinity Photo People’s Choice Award (Publikumswahl nach Bekanntgabe der Finalisten)

Einsendeschluss ist der 31. Juli, die Bekanntgabe der Shortlist erfolgt im September, die der Gewinner im November.