Shortlist des Leica Oskar Barnack Award 2024

Die zwölf Finalist*innen des diesjährigen LOBA stehen fest

Wetzlar, 12. Juli 2024. Bereits zum 44. Mal ehrt die Leica Camera AG mit dem international renommierten Fotografie-Award hervorragende Fotograf*innen. Die Gewinner*innen werden am 10. Oktober 2024 im Rahmen eines großen Fests im Leica Headquarter in Wetzlar verkündet. Bis dahin werden die Serien aller Finalist*innen auf der LOBA-Website präsentiert.

Ausgewählt wurde die Shortlist auf Grundlage der eingereichten Vorschläge von rund 80 Fotografie-Expert*innen der internationalen Fotografie-Szene aus rund 50 Ländern, aus denen die diesjährige Jury die LOBA Shortlist 2024 und die Gewinner*innen in der Haupt- und der Newcomer-Kategorie bestimmt hat.

Im Anschluss an die Preisverleihung im Oktober werden alle LOBA-Serien im Ernst Leitz Museum in einer großen Ausstellung – mit freundlicher Unterstützung durch WhiteWall – und in einem begleitenden umfangreichen Katalog präsentiert. Nach der Ausstellung in Wetzlar wird der LOBA 2024 in weiteren Leica Galerien und auf Fotofestivals weltweit zu sehen sein.

Die Serien der LOBA-Shortlist 2024 (Haupt- und Newcomer-Kategorie) im Überblick (in alphabetischer Reihenfolge):

Forough Alaei: The Underneath of the Calm Streets of Iran

Anush Babajanyan: Nagorno-Karabakh War and Exodus

Emily Garthwaite: Tears of the Tigris

Maria Gutu: Homeland

Ksenia Ivanova: Between the Trees of the South Caucasus

Lucas Lenci: Inattention Era

Adriana Loureiro Fernández: Paradise Lost

Sara Meneses Cuapio: Raízhambre

Davide Monteleone: Critical Minerals – Geography of Energy

Tong Niu: Express Delivery

Ingmar Björn Nolting: An Anthology of Changing Climate

Etinosa Yvonne: It’s All in My Head

Über den Leica Oskar Barnack Award (LOBA)

Der LOBA gehört zu den hoch dotierten und renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der Fotografie: Die Gewinnerin oder der Gewinner des LOBA erhält 40 000 Euro und eine Leica Kameraausrüstung im Wert von 10 000 Euro, die Gewinnerin oder der Gewinner des Newcomer Awards 10 000 Euro und eine Leica Q3.