Sony präsentiert das ZV-E10 II und E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II Kamera-Kit der nächsten Generation für Content-Creator*innen

Als Nachfolgerin der erfolgreichen ZV-E10 bietet die neueste APS-C-Kamera der ZV-Serie von Sony stark gefragte Funktionen und Updates

Berlin, 10. Juli 2024 – Sony stellt heute die ZV-E10 II vor, die zweite Generation der spiegellosen Bestseller-Kamera ZV-E101. Die ZV-E10, einer der Eckpfeiler der ZV-Serie mit Content-Creator-Kameras von Sony, ist ein kompaktes und vielseitiges Tool, mit dem Kreative mühelos Inhalte erstellen können. Die neue ZV-E10 II behält alle Merkmale bei, die Content-Creator*innen am ursprünglichen Modell schätzen, wie etwa die Creative Looks, die Produktpräsentationseinstellung, die einfache Steuerung von Unschärfe-Effekten im Hintergrund und das seitlich aufklappbare Display mit verstellbarem Winkel. Dank einer Reihe von Weiterentwicklungen wird die Kamera jedoch noch höheren Ansprüchen an Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit gerecht.

Die ZV-E10 II verfügt über einen im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserten Exmor R CMOS-Bildsensor mit circa 26 effektiven Megapixeln und dem aktuellsten BIONZ XR Bildprozessor von Sony. Zu den weiteren Aktualisierungen zählen ein optimierter Autofokus sowie verbesserte Funktionalitäten für Videoaufnahmen. Diese umfassen eine Einstellung für kinoreife Vlogs2 eine neue vertikale Benutzeroberfläche (UI), einen aktualisierten Sony Z-Akku mit großer Kapazität für noch mehr Ausdauer; sowie verbesserte Verbindungsmöglichkeiten für einfache Live-Streams und Datentransfers. Mit ihrem geringen Gewicht von ca. 377 Gramm3 und ihrem kompakten Format liegt die Kamera bequem in der Hand.

Neben der neuen Kamera kündigt Sony auch das kompakte APS-C Power-Zoom-Objektiv E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II an, das sowohl separat als auch im Kit mit der ZV-E10 II erhältlich sein wird. Das aktualisierte Kit-Objektiv zeichnet sich durch geringes Gewicht und eine im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte Autofokus- und Videoleistung aus.

„Sony hat sich mit der ZV-Serie von Anfang an das Ziel gesetzt, Kameras zu entwickeln, die hochwertige Resultate liefern und dabei außerordentlich leicht zu bedienen sind. Diesem Anspruch bleibt die ZV-Serie weiter treu, doch gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter“, erklärt Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. „Mit den Aktualisierungen bei der ZV-E10 II möchten wir Kreative inspirieren, Funktionen wie die personalisierten Creative Looks oder die Cinematic Vlog-Einstellung zu nutzen, um ihren eigenen, einzigartigen Stil zu entwickeln oder neu zu erfinden. Wir möchten unsere Technologien kontinuierlich weiterentwickeln, um Kreative auf jedem Level zu unterstützen, ihre Visionen umzusetzen.“

Neue Funktionen für Fotos und Videos mit individueller Ästhetik

Die ZV-E10 II bietet zwei wichtige Funktionen – Creative Looks und die Einstellung für Cinematic Vlogs –, mit denen sich direkt mit der Kamera professionell aussehende Inhalte erstellen lassen. Bei Videoaufnahmen wie auch beim Fotografieren können die Benutzer*innen ihre Bilder sofort aufwerten, indem sie aus zehn Voreinstellungen einen Creative Look auswählen: Standard (ST), Porträt (PT), Neutral (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Schwarz-Weiß (BW) und Sepia (SE). Jeder dieser Looks lässt sich noch weiter anpassen und mit acht verschiedenen Parametern bearbeiten, um exakt das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Nach der Anpassung können die Benutzer*innen sechs persönliche Stile direkt in der Kamera speichern, um sie später leicht wiederverwenden zu können.

Mit der Einstellung für Cinematic Vlogs ermöglicht es die ZV-E10 II, per Tastendruck eindrucksvolle Szenen mit Spielfilmcharakter einzufangen. Die Funktion passt das Seitenverhältnis, die Bildrate und die AF-Übergangsgeschwindigkeit automatisch an die optimalen Einstellungen für cineastische Filmaufnahmen an. Anschließend können die Benutzer*innen ihrem Filmmaterial den letzten Schliff verleihen, indem sie aus fünf Look-Optionen wie S-Cinetone auswählen, um die Hauttöne zu verbessern, und eine von vier Mood-Optionen4 zur Betonung bestimmter Farben anwenden. So stehen ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um ihren kreativen Visionen wirkungsvoll Ausdruck zu verleihen.

Hauptmerkmale der Kamera

Brennebenen-AF-System mit 7595 Punkten zur Phasendetektion, Echtzeit-Augen-AF für Menschen/Tiere/Vögel und Echtzeit-Tracking

Der rückwärtig belichtete Exmor R CMOS-Bildsensor bietet eine ideale Kombination aus hoher Empfindlichkeit und geringem Rauschen über einen ISO-Bereich von 100 bis 320006

APS-C Wechselobjektivkamera, kompatibel mit mehr als 70 E-Mount-Objektiven von Sony

Hochgeschwindigkeits-Auslesung; 5,6K Oversampling komprimiert große Datenmengen zu atemberaubenden 4K-Aufnahmen mit bis zu 60p7

Die elektronische Bildstabilisierung im Active-Modus8 arbeitet mit hochpräzisen Gyrosensoren und einem fortschrittlichen Algorithmus, um Verwacklungen genau zu messen und zu kompensieren. Dies gewährleistet eine hocheffektive Stabilisierung ohne Mobilitätseinbußen, auch bei 4K-Aufnahmen

Der verbesserte Akku der Z Serie mit großer Kapazität (NP-FZ100) ermöglicht bis zu 195 Minuten ununterbrochene Filmaufnahmen9 pro Ladung

Weitere Funktionen zur Optimierung von Inhalten

Neue vertikale Benutzeroberfläche (UI), die automatisch von der horizontalen in die vertikale Ausrichtung wechselt, um die Erstellung vertikaler Inhalte zu erleichtern. In Verbindung mit dem LCD-Monitor mit verstellbarem Winkel ermöglicht es die vertikale Benutzeroberfläche, Inhalte aus jedem Blickwinkel zu erstellen und anzuzeigen

Die Kamera unterstützt Aufnahmen mit 60p für 4K sowie Aufnahmen mit bis zu 120p in klarer XAVC-S Full HD-Qualität. Im S&Q-Modus10 können die Benutzer*innen atemberaubende Sequenzen in 5-facher Zeitlupe (24p-Wiedergabe) einfangen

Mit der Produktpräsentationseinstellung lassen sich leicht Produkt-Reviews aufnehmen, bei denen sich der Fokus nahtlos vom Gesicht auf ein Objekt verlagert, das vor die Kamera gehalten wird. Verschwindet das Objekt aus dem Sichtbereich, wird wieder auf das Gesicht fokussiert

Die Funktion zur Defokussierung von Hintergründen ermöglicht es, mit nur einer Berührung die Schärfentiefe anzupassen und schöne Bokeh-Effekte zu erzeugen

Die automatische Gesichtspriorisierung erkennt sofort Gesichter und passt die Belichtung so an, dass die Helligkeit für Gesichter optimiert wird – auch während Aufnahmen bei wechselnden Lichtverhältnissen

Der Soft-Skin-Effekt glättet die Haut optisch und lässt Unebenheiten verschwinden

Dank des USB 3.2 Type-C-Anschlusses (SuperSpeed USB 5 Gbit/s) können Daten über die Creators‘ App kabelgebunden mit hoher Geschwindigkeit auf kompatible Smartphones oder PCs übertragen werden, um sie bequem nachzubearbeiten und in sozialen Medien zu teilen11

Zeitraffer-Sequenzen12 können in der Kamera selbst erstellt werden. Die Intervallzeiten sind dabei von 1 bis 60 Sekunden einstellbar13

Ein hochmodernes, integriertes 3-Kapsel-Mikrofon mit wählbarer Richtcharakteristik (erstmals bei der ZV-E1 eingeführt) gewährleistet klare, hochwertige Audioaufnahmen. Die Benutzer*innen können den Automatikmodus wählen oder manuell zwischen den Richtcharakteristiken „Vorne“, „Hinten“ oder „Alle Richtungen“ umschalten, um den verschiedensten Umgebungen und Aufnahmesituationen gerecht zu werden

Der mitgelieferte Windschutz reduziert Windgeräusche bei Aufnahmen im Freien

Über den Multi-Interface (MI)-Zubehörschuh lässt sich bei Bedarf leicht ein externes Mikrofon anschließen, das noch mehr Möglichkeiten für Audioaufnahmen eröffnet

Die Kamera unterstützt WLAN-Kommunikation im 5-GHz-Band14 für flüssige Livestreams

Mit der Bildschirmlesefunktion von Sony15 können sich die Benutzer*innen Menüs und Videowiedergabe-Bildschirme laut vorlesen lassen, um die Kamera leichter bedienen zu können. Eine Funktion zur Vergrößerung der Menüanzeige trägt ebenfalls zur Barrierefreiheit bei

Nach umweltfreundlichen Grundsätzen entwickelt

Das Kameragehäuse der ZV-E10 II wird aus recycelten Materialien wie SORPLAS16 hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Einzelverpackungen bestehen aus dem einzigartigen Papiermaterial „Original Blended Material“ von Sony, das aus Materialien wie Bambus, Zuckerrohrfaser und Recyclingpapier gefertigt wird. In den vergangenen elf Jahren hat Sony in seinen Digitalkameras und digitalen Videokameras rund 395 Tonnen17 neuen Kunststoff durch recycelten Kunststoff ersetzt.

Hauptmerkmale des vielseitigen Objektivs E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II

Das E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II – das 75. E-Mount-Objektiv von Sony – ist mit seiner kompakten Größe und seinem vielseitigen Brennweitenbereich (35-mm-Vollformat-äquivalent: 24-75 mm) ein ideales Kit-Objektiv für die neue Kamera ZV-E10 II. Die hohe Auflösung wird durch vier asphärische Elemente und ein ED-Element (Extra Low Dispersion) in einem effektiven optischen Design erreicht. Mit einem Mindestfokusabstand von 0,25 m (Weitwinkel) bzw. 0,30 m (Tele) und einer maximalen 0,215-fachen Vergrößerung bietet das E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II Vielseitigkeit bei der Erfassung von Details im Nahbereich. Bei ausgeschalteter Kamera lässt sich das Objektiv auf eine Gesamtlänge von ca. 31,3 mm einfahren. Dank seiner geringen Größe und seines leichten Gewichts von ca. 107 Gramm ist es bequem tragbar und perfekt für den täglichen Einsatz.

Der flüssige Power-Zoom eignet sich hervorragend für Filmaufnahmen, und der Autofokus ist auch beim Zoomen verfügbar. Die integrierte optische Stabilisierung minimiert im Zusammenspiel mit der kamerainternen Bildstabilisierung18 einschließlich Active-Modus Unschärfen bei Filmaufnahmen. Zudem unterstützt das E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II die integrierte Breathing Compensation19 der Kamera, die Bildwinkelverschiebungen beim Fokussieren minimiert und so für gleichmäßige, stabile Aufnahmen sorgt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Kamera ZV-E10 II und das Objektiv E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II kommen Ende Juli 2024 in den Handel.

Unverbindliche Preiseempfehlung:

ZV-E10 II: ca. 1.099 Euro

E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II: ca. 330 Euro.

Kamera-Objektiv-Kit: ca. 1.199 Euro

