Der neue Kraftprotz in der Profilux-Reihe: Hochleistungs-LED-Leuchte für Foto- und Videografen

Runkel, 8.7.2024 – Die neueste Innovation der HEDLER Profilux-Reihe, gefertigt in Deutschland, setzt neue Maßstäbe in der Beleuchtungstechnik für Foto- und Videografen. Mit ihrer beeindruckenden technischen Ausstattung und der hochwertigen Verarbeitung bietet diese LED-Leuchte professionelle Lichtlösungen für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Tageslichtleuchte überzeugt mit einer Farbtemperatur von 5600K (+/- 100K) und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 96. Sie liefert eine Lichtleistung, die einer 2000 W Halogenleuchte entspricht, bei einer Stromaufnahme von nur 195 W. Dies ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Lichtausbeute und Energieeffizienz.

Hauptmerkmale im Überblick:

– Lichtleistung: Bis zu 259.000 Lux, flickerfrei

– Flexibilität: Stufenlose Anpassung von Spot- bis Flutlicht mit einem Ausleuchtwinkel von 10° bis 75°

– Dimmbar: Von 5% bis 100% Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur

– Anschlüsse: 5-poliger XLR Stecker und Buchse für einfache Integration in bestehende Systeme

– Leise Kühlung: Für einen störungsfreien Betrieb

– Langlebigkeit: Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden

– Kompatibilität: Passend für das komplette Angebot an HEDLER Lichtformern sowie über HEDLER-Speedringadapter auch für vorhandene Lichtformer von Bowens, Broncolor, Elinchrom, Hensel und Profoto

– Nachhaltigkeit: Netzteil direkt in das Leuchtengehäuse integriert, bei Bedarf austauschbare LED-Einheit und reparierbare Komponenten

Zusätzlich ist die Leuchte auf der Rückseite mit zwei 5-poligen DMX- Anschlüssen ausgestattet, die eine Steuerung über einen DMX-Controller ermöglichen. Der obere Anschluss dient zur Regelung der angeschlossenen Leuchte, während der untere Anschluss zur Verbindung und Signalweiterleitung an weitere Leuchten dient. Die DMX-Adressierung erfolgt direkt am Gerät, sodass kein zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

Weitere praxisnahe Features:

– LED Softstart für schonenden Betrieb

– Digitaldisplay mit Leistungsanzeige

– Serviceindikator und Status-LEDs

– Integriertes Netzteil

– Automatische und manuelle Lüftersteuerung

– Nachkalibrierungsoption

– Automatische Netzspannungserkennung

– Multivoltage von 100-230V

– Überhitzungsschutz und Sicherheitsabschaltung

– Betriebsstundenzähler

Lieferumfang:

– 195 Watt High Power Single Cell LED

– Fresnellinse

– Integriertes Netzteil

– Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss

– Scheibenbremse

– HEDLER QuickfitAdapter für die Kompatibilität mit allen original HEDLER Lichtformern

Maße: 285 x 165 x 181mm

Gewicht: 3620g

Die neue Profilux-LED-Leuchte bietet professionelle Beleuchtungslösungen, die höchste Ansprüche erfüllen. Mit ihrer Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz ist sie das ideale Werkzeug für Foto- und Videografen, die auf Qualität und Zuverlässigkeit setzen.

Die neue HEDLER Profilux LED2000 DMX ist ab sofort über den Foto- und Videofachhandel sowie über unseren Webshop unter hedler.com erhältlich.