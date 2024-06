Mit dem Nikkor Z 35mm F/1.4 stellt Nikon das erste Z-Objektiv mit Blende F/1.4 vor. Das innenfokussierende Objektiv bleibt mit 415 Gramm Gewicht und knapp 87 Zentimetern Länge trotz der Lichtstärke kompakt. Die 11 Linsen in 9 Gruppen erlauben eine Naheinstellgrenze von 27 Zentimetern. Für den Einsatz in der Streetfotografie und für Reportagen ideal, sagt Nikon. Das Nikkor Z 35mm F/1.4 kommt Mitte Juli 2024 für 729 Euro in den Handel.