SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary – jetzt auch für Canon RF Mount erhältlich

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH582-02, Frontdeckel LCF-55 III, Rückdeckel LCR II

Anschlüsse: Canon RF Mount

Markteinführung: 11. Juli 2024 (Canon RF Mount)

Preis: 549,00 €

Hinweise: Aussehen und technische Daten des Produkts können sich ändern.

Ein lichtstarkes Zoomobjektiv für annähernd jede Motivsituation. Dieses außergewöhnlich kompakte und leistungsfähige Standardzoom für spiegellose APS-C-Kameras ist das ultimative „Immer-dabei-Objektiv“.

[Die lange erwartete Canon RF Mount Version]

SIGMAs erstes Zoomobjektiv für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor, das 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary, ist jetzt auch für den Canon RF Mount verfügbar. Dank dieser Ergänzung der SIGMA Produktpalette können Nutzer des Canon RF Mount Systems nun auch leistungsstarke SIGMA Objektive mit nativem Anschluss verwenden.

Ein Steuerungsalgorithmus, der den AF-Antrieb und die Kommunikationsgeschwindigkeit optimiert, wurde speziell für den Canon RF Mount entwickelt. Neben dem High-Speed-AF unterstützt das Objektiv auch den kontinuierlichen Autofokus (Servo-AF) und die kamerainterne Aberrationskorrektur*. Das Bajonett des Objektivs ist mit einer Gummilippe versehen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.

*Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras.

Der Umbau vorhandener SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary Objektiven mit anderen Anschlüssen auf den RF Mount ist dank des SIGMA Anschluss-Wechsel-Service möglich.

[Hauptmerkmale]

Hohe Lichtstärke und überragende Bildqualität

Das SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary deckt an Canon R Kameras mit APS-C-Sensor den KB-äquivalenten Brennweitenbereich von 28,8 bis 80mm ab – und das mit einer durchgängigen Lichtstärke von F2.8. Die Naheinstellgrenze liegt im Weitwinkelbereich bei nur 12,1cm, der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:2,8 – in Kombination mit der hohen optischen Leistung bietet das Objektiv so eine enorme Vielseitigkeit. Detailreiche Landschaftsaufnahmen, Portraits mit harmonischem Bokeh oder beeindruckende Close-Ups sind problemlos möglich.

Außergewöhnlich leicht und kompakt – ideal für spiegellose Kameras

Dank seiner bemerkenswert kompakten Bauweise ist das SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary die ideale Ergänzung zu einer spiegellosen APS-C-Kamera. Mit einem maximalen Durchmesser von 69,2mm, einer Länge von 74,5mm und einem Gewicht von nur 300g (alle Angaben für RF Mount), ist es aktuell das kleinste und leichteste Objektiv mit einer durchgängigen Lichtstärke von F2.8 für diese Kameras*. Dadurch ist es der ideale Begleiter im Alltag für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen.

*lt. SIGMA Recherche, Stand Juni 2024

[Technische Daten]

Objektivkonstruktion: 13 Elemente in 10 Gruppen (1 SLD, 3 asphärische Elemente)

Bildwinkel (APS-C): 73,4° (W) – 30,0° (T)

Anzahl der Blendenlamellen: 7 (runde Blendenöffnung)

Kleinste Blende: F22

Naheinstellgrenze: 12,1 cm (W) – 30 cm (T)

Größter Abbildungsmaßstab: 1:2,8 (W) – 1:5 (T)

Filtergröße: Ø 55 mm

Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 69,2mm x 74,5mm

Gewicht: 300g

Angaben beziehen sich auf RF Mount

[Weitere Eigenschaften]

Innenfokusierung

Kompatibel mit High-Speed-Autofokus

Schrittmotor

Kompatibel mit Objektiv-Aberrationskorrektur

Nur in Kombination mit kompatibler Kamera. Die verfügbaren Korrektur- oder Autokorrekturfunktionen können je nach Kameramodell variieren

Unterstützt DMF und AF+MF

Super-Multi-Layer-Vergütung

Staub- und spritzwassergeschützter Objektivanschluss

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Hochpräzises und robustes Messing-Bajonett

Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

Gegenlichtblende LH582-02 im Lieferumfang

Handwerkliche Qualität „Made in Japan“

weiter Informationen hier: https://www.sigma-global.com/en/about/manufacture/