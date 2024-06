Lion Rock Pro und Traveler Pro: Die neue Stativ-Generation für die Ewigkeit

Beeindruckende Tragkraft, geringes Eigengewicht und 25 Jahre Garantie

Norderstedt, 19.06.2024. Die renommierte Lion-Rock-Serie von Rollei geht in die nächste Generation und bietet weiterhin kompromisslose Stabilität und Präzision für Fotografen und Videografen. Diese hochmoderne Stativserie, bestehend aus Lion Rock Pro und Lion Rock Traveler Pro, setzt neue Maßstäbe und ist speziell für anspruchsvolle Einsätze konzipiert.

Beide Modelle bieten eine beeindruckende Garantie von 25 Jahren und eine kostenfreie jährliche Reinigung, die die dauerhafte Bestleistung sicherstellt. Mit der neuen Generation der Lion-Rock-Stative setzt Rollei weiterhin Maßstäbe in der Welt der professionellen Foto- und Videografie.

Lion Rock Pro

Inklusive Kugelkopf wurde das Lion Rock Pro (Einführungsreis 399 Euro, 499 Euro UVP) für professionelle Anwender entwickelt, die höchste Ansprüche an Stabilität und Präzision stellen. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 20 Kilogramm bietet das Lion Rock Pro stabile Unterstützung selbst für schwere DSLR-Kameras und anspruchsvolle Fotografie. Die robuste Konstruktion minimiert Vibrationen und ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen. Mit einer maximalen Höhe von 147,5 Zentimetern passt sich das Stativ flexibel den kreativen Anforderungen an und bleibt dabei stabil. Trotz seiner robusten Bauweise wiegt das Lion Rock Pro nur 2,02 Kilogramm und hat ein kompaktes Packmaß von 61 Zentimetern.

Neu designte, wechselbare Spikes sorgen für besseren Halt auf jedem Untergrund, während der Panorama-Verschluss an der Basis mühelose 360°-Aufnahmen ermöglicht. Die verbesserte Dichtung an den Schraubverschlüssen der Stativbeine schützt das Stativ vor Wasser und Staub, was besonders unter anspruchsvollen Außenbedingungen von Vorteil ist. Das integrierte Zubehör-Gewinde am Kugelkopf erweitert die Einsatzmöglichkeiten enorm, und die leicht einstellbare Dämpfung ermöglicht schnelle Anpassungen der Bewegung des Kugelkopfs, ideal für dynamische Aufnahmesituationen.

Zusätzlich bietet die Serie eine Reihe von Zubehörteilen für das Lion Rock Pro, die die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Die optional erhältliche Mittelsäule (49,99 Euro UVP) und der Nivellieradapter (49,99 Euro UVP) bieten präzise Ausrichtung und erhöhte Arbeitshöhe. Die Ersatz-Gummifüße (9,99 Euro UVP) sorgen für rutschfesten Halt und Schutz.

Lion Rock Traveler Pro

Für Fotografen, die viel unterwegs sind, bietet das Lion Rock Traveler Pro (Einführungspreis 299 Euro, 399 Euro UVP) eine hervorragende Kombination aus Mobilität und Stabilität. Auch dieses Modell trägt bis zu 20 Kilogramm und gewährleistet somit eine stabile Unterstützung für professionelle Ausrüstung. Mit einer maximalen Höhe von 159 Zentimetern und einem kompakten Packmaß von 50 Zentimetern lässt sich das Stativ problemlos verstauen. Das ultraleichte Gewicht von nur 1,86 Kilogramm macht das Traveler Pro zum perfekten Begleiter für Reisen und Outdoor-Abenteuer.

Die stabile Konstruktion der neu designten Octagon-Stativbeine verhindert ein Verdrehen unter Last und sorgt für festen Stand auf jedem Untergrund. Ein schneller Auf- und Abbau des Stativs ist dank der neu integrierten Schnellverschlüsse garantiert. Die integrierten Spikes bieten zusätzlichen Halt, während die trennbare Mittelsäule bodennahe Perspektiven ermöglicht. Das Zubehör-Gewinde am Kugelkopf und in der Schulter erweitert die Funktionalität des Stativs, sodass zusätzliches Zubehör wie Mikrofone oder LED-Leuchten problemlos angebracht werden können. Die leicht einstellbare Dämpfung erlaubt eine präzise Anpassung der Bewegung des Kugelkopfs.

Die separat erhältliche Schnellwechselplatte für beide Modelle (14,99 Euro UVP), kompatibel mit Arca-Swiss-Systemen, sorgt für eine blitzschnelle Einsatzbereitschaft.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Das Lion Rock Pro und Traveler Pro sowie das passende Zubehör sind ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/lion-rock verfügbar. ​