PENTAX 17 – Kompakte Filmkamera mit fester Brennweite – entwickelt für die Aufnahme von Fotos im Halbformat

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Markteinführung der PENTAX 17 Kompakt-Film-Kamera bekannt zu geben. Zusätzlich zu der unverwechselbaren Bildqualität, die nur eine Film-Kamera bieten kann, bietet dieses neue Modell dem Benutzer den Spaß und die Spannung der manuellen Kamerabedienung, die für die Film-Fotografie einzigartig ist, wie z. B. das manuelle Spannen mit dem Filmtransporthebel, die manuelle Einstellung des Fokusbereichs mit dem Zonenfokussystem, und der manuellen Rückspulung mittels Rückspulkurbel.

Im Dezember 2022 kündigte RICOH IMAGING das Projekt PENTAX Film Camera Project an, aufgrund dessen die PENTAX 17 entwickelt wurde. Mit ihr wollen wir Fotografinnen und Fotografen die Möglichkeit geben, ihre Originalität und Kreativität auszudrücken, indem ein gewisser Spielraum für die manuelle Bedienung gelassen wurde, anstatt eine vollautomatische Kamera zu entwickeln

Die Beliebtheit von Film-Kameras hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Speziell junge Fotografinnen und Fotografen, die zum ersten Mal mit diesem Kameratyp in Berührung kommen, begeistern sich für dieses unverwechselbare und etwas nostalgische Bedienprinzip, das sich so sehr von dem der Digitalkameras unterscheidet.

Im Gegensatz zu diesem jüngsten Trend nehmen die Fähigkeit, das Know-how und die Technologie erfahrener Fachingenieure für die Konstruktion von Film-Kameras an ihre jüngeren Kollegen weiterzugeben, von Jahr zu Jahr ab. Da die Technik von Digitalkameras und der analogen Kameras sehr unterschiedlich ist, wurden sogar Ingenieure, die sich bereits im Ruhestand befinden, eingeladen, ihr Wissen zu teilen und sogar an der Planung der PENTAX 17 mitzuwirken.

In die Entwicklung der PENTAX 17 floss so das umfangreiche Know-how und die Technologie ein, die RICOH IMAGING / PENTAX im Laufe der letzten Jahrzehnte in enger Zusammenarbeit zwischen Experten und jüngeren Ingenieuren aufgebaut hatte. Als Reminiszenz an viele erfolgreiche Produkte finden sich an der PENTAX 17 viele Details aus der PENTAX Geschichte wieder. Hier sei beispielsweise der Transporthebel erwähnt, der von der Auto 110 stammt, oder der Schriftzug, dessen Typografie die Kenner des Systems von der PENTAX 67 kennen.

Die PENTAX 17 lässt den Fotografen die Welt der Film-Kameras – den Ursprung der Fotografie – in vollen Zügen genießen. Sie ist ein ideales Modell nicht nur für Film-Kamera-Enthusiasten, die seit Jahren mit der analogen Fotografie vertraut sind, sondern auch für junge Menschen, die sich zum ersten Mal an der Film-Fotografie versuchen möchten.

„It’s time for film!“

Die wichtigsten Merkmale der PENTAX 17

Aufnahmeformat 17mm x 24mm – Halbformat

Die PENTAX 17 nimmt Bilder im Halbformat auf. Hierbei werden zwei Bilder im Format 17 mm x 24 mm im ursprünglichen Kleinbildformat (36 x 24 mm) aufgenommen. Bei normaler Kamerahaltung werden die Bilder im Hochformat aufgenommen, was den großen Vorteil hat, dass die Bilder direkt nach der Entwicklung und dem Scannen “smartphonekompatibel” geliefert werden, und so direkt in den Communities geteilt werden können. Ein weiterer großer Vorteil für die Kernzielgruppe sind die geringeren Kosten, denn die Preise für Film und Entwicklung bleiben gleich, bei doppelter Bildausbeute. Denn auf einen 24er Film können so 48 Bilder und auf einem 36er Film sogar 72 Bilder aufgenommen werden.

*Wer bis jetzt noch nicht weiß, woher die Bezeichnung der Kamera kommt, schaue sich nochmal das Aufnahmeformat an.

Manuelle Kamerabedienung – einzigartig bei Film-Kameras

Die PENTAX 17 verfügt über einen manuellen Filmtransport, der auf den Mechanismen der SLR-Film-Kameras der Marke PENTAX basiert. Für das Filmeinlegen wurde ein einfaches Automatik-Ladesystem entwickelt. Damit werden Fehler, insbesondere für Benutzer, die zum ersten Mal eine Filmkamera benutzen, vermieden. Und mit dem Filmtransporthebel kann der Benutzer den Filmtransport und das Aufziehen des Verschlusses genießen. Die Bildkontrolle erfolgt über ein Bildzählwerk, welches bis zu 72 Aufnahmen zählt. Die Rückspulung erfolgt ebenfalls manuell über eine Rückspulkurbel. Daneben befinden sich weitere Bedienelemente wie z.B. die Belichtungskorrektur über ein Belichtungskorrekturrad oder die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit über das ISO-Einstellrad.

Neu entwickeltes Festbrennweitenobjektiv mit bewährter Optik und neuester Beschichtungstechnologie

Die PENTAX 17 verfügt über ein neu entwickeltes 25-mm F3,5-Festbrennweitenobjektiv (entspricht einem 37-mm-Objektiv im 35-mm-Format). Es basiert auf der Optik der erfolgreichen PENTAX Espio Mini (aus dem Jahr 1994 ), und wurde so überarbeitet, dass es perfekt zum Halbformat passt. Es ist außerdem mit einer HD-Vergütung (High Definition) versehen – einer bewährten Mehrschichtvergütung von PENTAX-Objektiven, um die Klarheit und Schärfe von Bildern im Halbformat zu optimieren. Das Vorbild für die universell einsetzbare Brennweite lieferte die RICOH Auto Half – ein Bestseller im Halbformat.

Zonenfokussystem zur einfachen Einstellung der Aufnahmeentfernung

Viele Kompaktkameras der Fotogeschichte verfügten über ein gleichermaßen simples und präzises Zonenfokussystem. Wir erinnern uns gern auf die Symbole: eine Person, zwei Personen und Wald. Das Zonenfokussystem der PENTAX 17 bietet jetzt sechs Fokuszonen, die jeweils durch Markierungen gekennzeichnet sind, von Nahaufnahmen bis zu Unendlich. Um die Schärfe der Kamera einzustellen, muss der Benutzer lediglich die für die Motiventfernung am besten geeignete Markierung auf dem Zonenfokussierring auswählen. Die PENTAX 17 bietet sogar eine 25 Zentimeter Makroeinstellung. Und damit jeder schnell den richtigen Abstand zum Motiv findet, dient die im Lieferumfang enthaltene Handschlaufe zur korrekten Distanzmessung.

Heller optischer Sucher für die Bildgestaltung

Der optische Sucher der PENTAX 17 verfügt über einen hellen Albada-Rahmensucher, der über eine zusätzliche Markierung für den Parallaxenausgleich im Nahbereich verfügt. Dadurch wird die Bildkomposition auch im Nahbereich ein Erfolg. Im Sucher werden die Symbole des Zonenfokussystems zur besseren Kontrolle der Scharfeinstellung eingeblendet. Direkt neben dem Sucher befinden sich Kontrolllampen, die verschiedene Funktionen, z.B. für die Blitzbereitschaft zeigen, oder mahnen, den Objektivdeckel zum Fotografieren zu entfernen.

Sieben Aufnahmemodi für unterschiedliche Anwendungen

Die PENTAX 17 verfügt über eine Belichtungsautomatik, die die Verschlusszeit aufgrund der Belichtungsmessung zwischen 4 Sekunden und 1/350 Sekunden anpasst. Neben der Vollautomatik, bei der alle Belichtungseinstellungen von der Kamera ausgewählt werden, bietet sie sechs weitere Aufnahmemodi, darunter: Bokeh oder Slow-Speed-Synchronisation, die sich besonders für Dämmerungsaufnahmen eignet, und Bulb, die sich für Nachtaufnahmen oder z.B. Feuerwerke anbietet. Die PENTAX 17 verfügt außerdem über ein unabhängiges Belichtungskorrekturrad, mit dem der Benutzer die Belichtungsstufe schnell ändern kann, um auf spezielle Motive zu reagieren (z.B. Gegenlicht) oder um kreative Absichten auszudrücken.

Hochwertiges Gehäuse mit viel Liebe zum Detail

Das Gehäuse der PENTAX 17 hat ein klassisches Design, das an das traditionelle Aussehen von Film-Kameras erinnert. Die obere Kamerakappe und die Bodenpartie sind aus einer soliden, aber sehr leichten Magnesiumlegierung gefertigt, um die Steifigkeit des Gehäuses zu optimieren. Es gibt sogar ein 40,5-mm-Filtergewinde, welches es dem Benutzer ermöglicht, Filter zu montieren, um beispielsweise eine besondere Wirkung bei SW-Fotos zu erzeugen.

Weitere Merkmale

Eine große Auswahl an ISO-Filmempfindlichkeiten (50, 100, 125, 160, 200, 400, 800, 1600 und 3200)

Memoryhalter auf der Rückseite, in den die Lasche der Filmpackung gesteckt werden kann, um auf einen Blick zu sehen, welcher Film gerade verwendet wird

Drei Trageriemenösen für die horizontale und vertikale Aufhängung der Kamera, um dem Aufnahmestil des Benutzers gerecht zu werden

Kompatibilität mit dem optionalen Kabelschalter CS-205, der für Langzeitbelichtungen im Bulb-Aufnahmemodus sehr nützlich ist

Die PENTAX 17 ist ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt €549.99 bzw. 599,00 CHF

Lieferumfang

Art. Nr. 54457 – Handschlaufe O-ST191

Art. Nr. 39944 – Objektivdeckel O-LC40.5

Lithium Batterie CR2

Optionales Zubehör

Art. Nr. 37248 Kabelauslöser CS-205

