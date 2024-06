DxO Labs feiert 20-jähriges Jubiläum! 20% Rabatt auf alle Bestellungen in den nächsten 20 Tagen

Feiern Sie mit DxO und erfahren Sie mehr über die traditionsreiche Geschichte des Unternehmens, DxOs bahnbrechenden Ansatz bei der RAW-Verarbeitung und das erklärte Ziel, leidenschaftlichen Fotografen ultimative Bildqualität zu bieten.

Paris, Frankreich: DxO Labs, das Unternehmen, das eine Vorreiterrolle in der Bildbearbeitungstechnologie einnimmt, lädt Fotografen ein, sein 20-jähriges Bestehen zu feiern, und gewährt im Zuge dessen 20 Tage lang 20 % Rabatt auf alle seine Produkte.

Vor genau 20 Jahren, im Juni 2004, wurde eine neue Software für leidenschaftliche Fotografen vorgestellt: DxO Optics Pro Version 1. Diese Software war der Vorgänger des heutigen DxO PhotoLab, das entwickelt wurde, um Anwendern ein Niveau an Bildqualität zu bieten, das zuvor nicht möglich war.

Seitdem hat DxO Labs seine Bemühungen um Innovation kontinuierlich fortgesetzt. Das Unternehmen hat Bildverarbeitungs-Chips für Smartphones entwickelt, die DxOMark-Website (eine weltweite Referenz für die Bewertung von Bildqualität) ins Leben gerufen und die DxO ONE (eine kleine, als Ergänzung zum iPhone entwickelte Kamera) konstruiert. Zudem hat das Unternehmen der Nik Collection Software neues Leben eingehaucht, zahllose exklusive Objektivprofile entwickelt, die Technologie zur Rauschminderung vorangetrieben und eine Palette modernster Bildbearbeitungssoftware entwickelt.

Zur Feier des Tages bietet DxO allen Fotografen in den nächsten 20 Tagen 20 % Rabatt auf alle seine Produkte. Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, sollten Fotografen einfach bis zum 7. Juli 2024 den DxO-Onlineshop besuchen.

Zwei Jahrzehnte Innovation, Kompetenz und Führung

Die Wurzeln von DxO Labs lassen sich bis ins Jahr 1995 zurückverfolgen, als das Vorgänger-Unternehmen Vision-IQ gegründet wurde, dessen Bestreben es war, Computern das Sehen beizubringen. Das Ergebnis war ein System zur Erkennung von Unfällen in Schwimmbädern mit Hilfe von Kameras, was die Entwicklung ausgefeilter Korrekturen erforderte. Dieses neue Verständnis von optischer Technik ging mit der rasanten Verbreitung von Digitalkameras einher und so wurde DxO Labs geboren.

Weitere Informationen zu DxOs umfangreicher Geschichte sind auf der Seite DxOs 20-jähriges Jubiläum – Über DxO nachlesbar, aber im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Eckdaten:

2004 — Die Einführung von DxO Optics Pro war eine Revolution. Es handelte sich dabei um die einzige Bildbearbeitungssoftware, die Objektivfehler für bestimmte Kamera-Objektiv-Kombinationen mit laborgestützten Messungen in absoluter Präzision korrigieren konnte.

2006 — DxO Labs brachte mit DxO FilmPack eine Hommage an die zeitlose Magie des Analogfilms auf den Markt, die klassische Filme für das digitale Zeitalter originalgetreu simuliert.

2012 — DxO ViewPoint wurde als das ultimative Werkzeug zur Korrektur von Geometrie und Perspektive vorgestellt und ist nach wie vor das einzige Werkzeug zur schnellen Korrektur von Volumendeformation in einem Foto. Die Software ist unverzichtbar für alle, die ein Weitwinkelobjektiv einsetzen oder geometrisch perfekte Bilder erstellen möchten.

2015 — Die DxO ONE suchte ihresgleichen und verwandelte ein Smartphone in eine wahrlich leistungsstarke Kamera.

2017 — Fans der Nik Collection waren entsetzt, als Google bekannt gab, dass die Software nicht länger unterstützt würde. Zum Glück hat sich DxO Labs der Herausforderung gestellt und der ultimativen Plug-in-Suite neues Leben eingehaucht.

2017 — Als DxO Labs beschloss, dass Version 12 von DxO Optics Pro U Point™, die hervorragende Technologie für lokale Auswahlen der Nik Collection, enthalten würde, war es an der Zeit, der Flaggschiff-Software einen neuen Namen zu verleihen. DxO PhotoLab wurde geboren.

2020 — Unter Verwendung der Millionen von Beispielbildern, die sich bereits in der riesigen Datenbank mit Optics Modulen befanden, trainierte das französische Unternehmen ein auf Bilder spezialisiertes KI-Modell. Daraus entstand DeepPRIME, eine Revolution im Bereich der Rauschminderung und Herausarbeitung von Bilddetails.

2021 — Mit der Einführung von DxO PureRAW machte DxO Labs seine bahnbrechende Rauschminderung und die unübertroffenen Kamera-Objektiv-Profile als Teil eines jeden Workflows nutzbar.

2024 — DxO hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen — 10 TIPA- und 6 EISA-Awards. Im Jahr 2024 gewann DxO PhotoLab 7 aufgrund seiner unübertroffenen Qualität, Konsistenz und Präzision den fünften TIPA-Award in Folge.

2024 — Die DeepPRIME XD2 ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung in der RAW-Bildverarbeitung durch unsere Experten. DxO PureRAW 4 wird damit zum Industriestandard und dem unverzichtbaren ersten Schritt in jedem anspruchsvollen RAW-Workflow.

DxO Labs feiert 20-jähriges Bestehen und möchte sich bei den Fotografen bedanken, deren Unterstützung dies überhaupt erst möglich gemacht hat. Darüber hinaus freut sich DxO Labs, sein neues Motto — „Für leidenschaftliche Fotografen” — bekannt zu geben, das die zukünftige Ausrichtung prägen wird.

Lesen Sie mehr über die gesamte Geschichte zu DxOs 20-jährigem Jubiläum auf der Seite Über DxO (https:www.dxo.com/de/company/).