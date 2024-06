Nikon präsentiert das Powerhouse Z6III

Düsseldorf, 17. Juni 2024 – Nikon erweitert heute sein renommiertes Angebot an Mittelklasse-Kameras der Z-Serie um die Vollformat-Hybridkamera Z6III. Die kompakte, aber robuste Z6III basiert auf der Z8 und Z9 und ist ein flexibles, kreatives Kraftpaket, das detailreiche Fotos und interne Videoaufnahmen bis 6K/60P (N-RAW) bietet.

Die brandneue Z6III führt ein neues Leistungsniveau für Vollformatkameras der Mittelklasse ein und ist ein aufregendes Upgrade für Fotograf:innen und Videofilmende, die ihre Fähigkeiten verfeinern oder ihre Kreativität voll ausschöpfen möchten und dabei ihre Ausrüstung ultrakompakt halten wollen. Das Herzstück der Kamera ist der weltweit erste teilweise gestapelte (partially stacked) Vollformat-CMOS- Sensor. Dieser wurde speziell für die Z6III entwickelt, um Topleistungen zu erzielen. Er überzeugt in jeder Hinsicht mit einer beeindruckenden Bildqualität, einem hervorragendem Dynamikumfang und hoher Farbtreue.

Der teilweise gestapelte Vollformat-CMOS-Sensor wird von demselben EXPEED-7-Prozessor unterstützt wie schon die Profimodelle Z8 und Z9. Dieses leistungsstarke Duo sorgt für die atemberaubend schnellen AF-Berechnungen und Bildwiederholraten des elektronischen Suchers. Fotograf:innen erhalten einen gleichmäßigen, ruckfreien Blick durch den Sucher und können bis zu 120 Bilder pro Sekunde aufnehmen, ohne sich Gedanken über Rolling-Shutter-Verzeichnung machen zu müssen. Videofilmende können makelloses 6K- (RAW) und 5,4K- (YUV) Material direkt von der Kamera liefern oder detailreiche 4K-UHD- Videos mit 6K Oversampling direkt in der Kamera erstellen. Zusätzlich profitieren sowohl Fotograf:innen als auch Videofilmende durch Nikons intelligente Motivwahrnehmung, die in den Modi für Menschen und Tiere eine besonders leistungsfähige Verfolgung der Augen ermöglicht. Dank des großen ISO-Bereichs des Sensors und der AF-Empfindlichkeit von bis zu –10 LW kann bis in die Nacht hinein fotografiert werden.

Die Z6III bietet den hellsten elektronischen Sucher in dieser Klasse und ist die erste spiegellose Kamera mit einem elektronischen Sucher, der einen großen DCI-P3-Farbraum abdeckt.1 Mit diesem hochqualitativen elektronischen Sucher der nächsten Generation sind Details auch im Schatten sichtbar. Kreative können vertrauensvoll ihren Content direkt in der Kamera erstellen und überprüfen, in der Gewissheit, dass Farben und Tonwerte wie gewünscht in den endgültigen Dateien dargestellt werden.

Nikon Imaging Cloud2, ein kostenloser Cloud-Service, der Firmware-Updates direkt auf die Kamera und die Speicherung von Bildern von der Kamera in der Cloud ermöglicht sowie exklusive Bildprofile bietet, wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: Nikon Z6III

Teilweise gestapelter (partially stacked) 24,5-MP-Vollformatsensor: Die hohen Sensorabtastraten ermöglichen die vollständige Pixelauslesung für klare, detailreiche Bilder mit hervorragendem Dynamikumfang und hoher Farbtreue. Der native ISO-Bereich reicht von 100 bis 64.000 (erweiterbar auf 50-204.800).

6K-RAW-Video in der Kamera: Interne 6K/60P (RAW) und 5,4K/60P (YUV) Aufzeichnung. Es können 4K UHD/60p Videos mit Oversampling von 6K direkt in der Kamera erstellt und Filmmaterial mit 240p (10-fach Zeitlupe) aufgenommen werden.

Ton in Profi-Qualität: Der externe Mikrofoneingang der Kamera kann als Line-Level-Eingang für Ton in professioneller Qualität verwendet werden.

Heller elektronischer Sucher mit extrem großem Farbraum: Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Bilder/s zeigt der elektronische Sucher mit 4.000 cd/m2 und 5.760.000 Bildpunkten konsistent flüssige, hochauflösende Ansichten an. Ein großer Farbraum (DCI-P3) zeigt naturgetreue Farben ohne Farbsäume.

Bis zu 120 Bilder pro Sekunde mit AF/AE und Pre-Release Capture: 120 Bilder pro Sekunde (10 MP-JPEGs im DX-Format) oder 60 Bilder pro Sekunde (24 MP-JPEGs im Vollformat). Die Z6III hält den entscheidenden Moment fest, auch wenn er bereits vor dem Auslösen passiert ist.

Flaggschiff-AF-Merkmale: Superschnelle AF-Berechnungen ermöglichen ein durchgehend zuverlässiges Tracking, das nicht mehr loslässt. Motivwahrnehmung und Autofokus arbeiten bei Filmen und Fotos mit bis zu –10 LW3.

Leistungsstarker Bildstabilisator (VR) und Fokusmessfeld-Stabilisierung: 8,0 Blendenstufen4 der 5-Achsen-Bildstabilisierung direkt im Kameragehäuse und E-VR für Video. Fokusmessfeld-VR stabilisiert den Bereich um das aktive Fokusmessfeld.5

Hochauflösender neig- und drehbarer Monitor: Vollständig schwenkbarer Touchscreen mit 2.100.000 Bildpunkten für eine klare, detailreiche Sicht auf die Szene aus jedem Blickwinkel.

Klein, leicht, robust: Wiegt nur ca. 750 g, ist hervorragend wetter- und kältebeständig bis –10 °C.

Zwei Kartensteckplätze: Ein Steckplatz für CFexpress-Typ-B-Karten oder XQD-Karten, und ein Steckplatz für UHS-II-SD-Karten.

Optionaler Hochformat-Multifunktionsgriff: Nikons neuer Multifunktionshandgriff MB-N14 kann als Griff für Hochformataufnahmen verwendet werden, oder als Gegengewicht für Teleobjektive sowie bei ausgedehnten Shootings den ganzen Tag.

(1) Unter spiegellosen Vollformat-/FX–Kameras, Stand 17. Juni 2024. Basierend auf Recherchen von Nikon.

(2) Der Nikon Imaging-Cloud-Service wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Bitte informieren Sie sich auf der Nikon-Website über Updates.

(3)AF-Empfindlichkeit von bis zu –10 LW. Gemessen im Fotomodus bei ISO 100 und einer Temperatur von 20 °C mit Einzelautofokus (AF-S) sowie einem Objektiv mit einer Lichtstärke von f/1,2.

(4) 8,0 Blendenstufen Bildstabilisierungswirkung mit dem Teleobjektiv NIKKOR Z 24-120mm f/4 S. Gemäß CIPA-Standard.

(5) Beim Einsatz von NIKKOR-Z-Objektiven ohne eigene VR steht die kamerainterne (3-achsige) Fokusmessfeld-VR zur Verfügung. Bei der Anzeige mehrerer Fokusmessfelder zeigt die Fokusmessfeld-VR keine Wirkung.

Verfügbarkeit

Die Nikon Z6III ist voraussichtlich Ende Juni 2024 im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlungen

Nikon Z6III Gehäuse 2.999,00 €

Nikon Z6III Kit Z 24-70 mm f/4 S 3.629,00 €

Nikon Z6III Kit Z 24-120 mm f/4 S 3.949,00 €

Nikon Z6III Kit Z 24-200 mm f/4-6.3 VR 3.839,00 €