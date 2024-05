FUJIFILM GFX100S II: spiegellose Systemkamera mit 102-Megapixel-Sensor, Highspeed-AF und integriertem Bildstabilisator

Kleve, 16. Mai 2024. Die spiegellosen Systemkameras der FUJIFILM GFX Serie werden besonders für die beispiellose Bildqualität ihres großformatigen Sensors*1 geschätzt. Der Sensor ist 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbildsensor („Vollformat“). Die FUJIFILM GFX100S II ist das neueste Modell und mit einem Gewicht von nur 883 Gramm*2 die leichteste Kamera der GFX Serie. Sie ist mit dem hochauflösenden GFX 102MP CMOS II Sensor und dem leistungsfähigen X-Prozessor 5 der neusten Generation ausgestattet, deren Zusammenspiel eine unerreichte Bildqualität gewährleistet.

Die mit der GFX100S II erstellten Fotos zeichnen sich durch einen großen Dynamikumfang mit feinsten Tonwertabstufungen und eine plastische Bildwirkung aus, die beide durch die einzigartigen Eigenschaften des großformatigen Bildsensors ermöglicht werden. Die Kamera verfügt zudem über eine fortschrittliche Objekterkennung, die auf einer Deep-Learning-Technologie basiert und die sich gegenüber dem Vorgängermodell*3 deutlich weiterentwickelt hat.

Mit dem schnellen Autofokus und der Serienbildaufnahme mit bis zu sieben Bildern pro Sekunde*4 lassen sich mit der GFX100S II dynamische Motive präzise einfangen. Der integrierte Fünf-Achsen-Bildstabilisator ist der fortschrittlichste der Serie und erlaubt bis zu acht EV-Stufen*5 längere Belichtungszeiten. Die Kamera eignet sich überdies für hochwertige Videoaufnahmen in 4K/30p-Qualität.

Die GFX100S II ermöglicht anspruchsvollen Fotografinnen und Fotografen einen unkomplizierten Einstieg in die großformatige Fotografie. Die überragende Bildqualität und das handliche Gehäuse machen sie zu einer Kamera, mit der man einfach gerne fotografiert.

Die FUJIFILM GFX100S II ist ab Mitte Juni 2024 zu einem Preis von 5.499,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Großformatiger 102-Megapixel-Sensor

Die GFX100S II ist mit dem GFX 102MP CMOS II Sensor und dem leistungsfähigen X-Prozessor 5 ausgestattet, deren Kombination eine beispiellose Bildqualität ermöglicht. Bei der Entwicklung nutzte FUJIFILM seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Farbreproduktion, selbst feinste Details werden gestochen scharf wiedergegeben.

Der Sensor hat eine Pixelstruktur, die eine höhere Sättigung und damit eine niedrige Standard-Empfindlichkeit von ISO 80 ermöglicht. Im Gegensatz zum Vorgängermodell bietet die GFX100S II einen größeren Dynamikumfang und ein besseres Rauschverhalten.*6

Die Mikrolinsen des Sensors wurden optimiert, um die Lichtausbeute an den Bildrändern zu erhöhen. Dies hat eine gesteigerte Abbildungsleistung und eine präzisere automatische Fokussierung in den Randbereichen zur Folge.

Die GFX100S II bietet insgesamt 20 Filmsimulationen, darunter „REALA ACE“ für eine natürliche Farbwiedergabe und kontrastreiche Tonalität. Es stehen somit zahlreiche Bildstile zur Verfügung, die ähnlich wie analoge Filme passend zur jeweiligen Motivszene gewählt werden können.

Mit der Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“ nimmt die Kamera nacheinander 16 hochauflösende RAW-Bilder im Rohdatenformat auf, wobei der Bildsensor nach jeder Belichtung um 0,5 Pixel verschoben wird. Die so entstehenden Einzelfotos lassen sich mit der Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer einzelnen Bilddatei mit einer Auflösung von bis zu 400 Megapixeln zusammenfügen.

Im „Real Color“-Modus werden vier RAW-Dateien mit einer Verschiebung von einem Pixel pro Aufnahme erfasst, um ein hochauflösendes 102-Megapixel-Bild mit maximaler Natürlichkeit in der Farbwiedergabe zu erzeugen. Verglichen mit dem Vorgängermodell ist der Aufnahmeprozess jetzt viermal schneller und die erforderliche Datenmenge viermal kleiner.

Integrierter Bildstabilisator

Die GFX100S II ist mit einem weiterentwickelten Bildstabilisator ausgestattet. Dieser nutzt die vom Bildsensor sowie hochempfindlichen Gyro- und Beschleunigungssensoren gelieferten Informationen, um feinste Kameravibrationen mit höchster Präzision zu kompensieren. Es kann mit bis zu acht EV-Stufen*5 längeren Belichtungszeiten fotografiert werden. Selbst bei sehr wenig Licht gelingen scharfe Bildergebnisse aus der freien Hand.

Kompaktes Gehäuse und hoher Bedienkomfort

Die GFX100S II ist mit Abmessungen von rund 104 Millimeter in der Höhe und 87 Millimeter in der Tiefe genauso kompakt wie das Vorgängermodell. Sie wiegt nur rund 883 Gramm und ist damit die leichteste GFX Kamera mit 102-Megapixel-Sensor. Das Gehäuse verfügt über eine Ummantelung aus griffigem BISHAMON-TEX*7 undlässt sich auch bei ungewöhnlichen Griffpositionen und langen Einsätzen sicher in der Hand halten.

Highspeed-AF und schnelle Serienbildaufnahme

Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus stellt nicht nur eine verbesserte automatische Scharfstellung auf Gesicht und Augen sicher, sondern ermöglicht auch einen auf einer Deep-Learning-Technologie basierten Objekterkennungs-Autofokus. Dank der leistungsstarken künstlichen Intelligenz werden Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen*8 von der Kamera erkannt, automatisch verfolgt und im Fokus gehalten. Die Fotografin oder der Fotograf kann sich ganz auf den Moment der Aufnahme und die Komposition des Bildes konzentrieren.

Der weiterentwickelte AF-Algorithmus ermöglicht eine verbesserte Vorausberechnung der Motivbewegungen. Die Kamera stellt auf dynamische und schnelle Motive noch zuverlässiger scharf als das Vorgängermodell.

Die schnellere Auslesegeschwindigkeit des GFX 102MP CMOS II Sensors und ein fortschrittlicher Verschlussmechanismus erlauben Serienbildaufnahmen mit bis zu sieben Bildern pro Sekunde. So gelingen einzigartige Momentaufnahmen von dyna- mischen Motiven.

Die GFX100S II ist ausgestattet mit einem hochauflösenden Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und 0,84-facher Vergrößerung. Das optisch korrigierte Sucherbild lässt sich aus unterschiedlichen Augenpositionen komfortabel betrachten.

4K-Videofunktion

Bei der Videoaufnahme stehen die Standard-Empfindlichkeit ISO 100 für eine noch höhere Bildqualität und ein Tracking-AF zum automatischen Verfolgen eines Motivs in Bewegung zur Verfügung. Das zu verfolgende Objekt kann während der Aufnahme im Modus „AF-C + Weit/Verfolgung“ direkt über den Touchscreen ausgewählt werden.

Videos lassen sich in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und mit 4:2:2 10-Bit-Farbtiefe auf der internen SD-Karte der Kamera speichern. Ist eine externe SSD*9 über ein USB Typ-C Kabel an der Kamera angeschlossen, lässt sich auch im Video-Codec Apple ProRes*10 aufzeichnen.

Mit der GFX100S II können Bewegtbilder im F-Log2-Modus aufgenommen werden, der einen Dynamikumfang von mehr als 13 Blendenstufen*11 bietet. Das Videomaterial bietet in der Postproduktion somit zusätzlichen kreativen Spielraum. Externe Rekorder zur Sicherung oder Wiedergabe von Videodaten können über HDMI angeschlossen werden. So kann etwa dann eine Sequenz in F-Log2-Qualität auf dem externen Speichermedium aufgezeichnet werden, während das Video unter Anwendung einer Filmsimulation auf einem externen Monitor überwacht wird. Die Kamera kann somit auf unterschiedliche Weise in individuelle Aufnahme-Setups eingebunden werden.

Die GFX100S II unterstützt den Cloud-Dienst „Frame.io | Camera to Cloud“. Video- und Fotodateien können direkt auf Frame.io hochgeladen werden. Dies beschleunigt den Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung erheblich.

Handgriff MHG-GFX S (optional erhältlich)

Mit dem robusten Handgriff aus Metall lässt sich die Kamera auch bei längeren Einsätzen oder bei Verwendung größerer Teleobjektive sicher in der Hand halten. Der Griff ermöglicht zudem die schnelle Befestigung der Kamera auf einem Stativ.

Mitgliedschaft in C2PA*12 und CAI*13

Der Kampf gegen die Manipulation von digitalen Fotos und Videos sowie die Eindämmung von Desinformation sind in den vergangenen Jahren zu zentralen Anliegen von Bildschaffenden weltweit geworden. Fujifilm hat sich der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) und der Content Authenticity Initiative (CAI) angeschlossen, die einen Industriestandard zur Authentizität von digitalen Inhalten entwickeln. FUJIFILM beteiligt sich an einem Projekt, das den Schutz von digitalen Inhalten, Urhebern und Anwendern mithilfe eines digitalen Fingerabdrucks verfolgt. Darüber hinaus entwickelt FUJIFILM ein System, mit dem sich fälschungssichere Angaben zu Ort und Zeitpunkt der Aufnahme sowie zur Dokumentation des Bearbeitungsverlaufs in die Bildmetadaten integrieren lassen. Diese Funktion wird schrittweise*14 in die GFX100S II und weitere Kameras der GFX und X Serie*15 implementiert.

FUJIFILM GFX100S II

UVP: 5.499,- Euro

Verfügbar: ab Mitte Juni 2024

Farbe: Schwarz

*1 Der Bildsensor des GFX Systems misst 43,8 mm × 32,9 mm und hat eine Diagonale von 55 mm. Die Sensorfläche ist ca. 1,7-mal größer als die eines Kleinbildsensors.

*2 Gewicht einschließlich Akku und Speicherkarte.

*3 FUJIFILM GFX100S.

*4 Bei Verwendung des mechanischen Verschlusses.

*5 Gemessen nach CIPA-Standard, Nick-/Gierrichtung, mit Objektiv Fujinon GF63mmF2.8 R WR.

*6 Bei Aufnahmen im RAW-Format mit 16-Bit-Farbtiefe.

*7 BISHAMON-TEX ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.

*8 Zur Erkennung von Insekten die Einstellung „Vogel“ und zur Erkennung von Drohnen die Einstellung „Flugzeug“ verwenden.

*9 Auf der FUJIFILM Website findet sich eine Liste von kompatiblen SSDs. Bei Anschluss nicht kompatibler SSD-Modelle stehen möglicherweise nicht alle Aufnahmemodi zur Verfügung.

*10 Apple ProRes ist eine in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.

*11 Eigene Messung von FUJIFILM.

*12 Die Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) formuliert Standards und technische Spezifikationen für den Nachweis des Ursprungs und Bearbeitungsverlaufs von digitalen Inhalten.

*13 Die Content Authenticity Initiative (CAI) setzt sich weltweit für die Verwendung von fälschungssicheren Herkunftsnachweisen und Bearbeitungsverläufen für digitale Inhalte ein.

*14 Der Zeitplan für die Verfügbarkeit in einzelnen Ländern oder Regionen wird noch bekanntgegeben.

*15 Die Bereitstellung wird über Firmware-Updates erfolgen (Verfügbarkeit gemäß Zeitplan).