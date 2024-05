FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR: leichtes Super-Tele-Objektiv mit Bildstabilisator für die GFX Serie

Kleve, 16. Mai 2024. FUJIFILM ergänzt sein Objektiv-Portfolio um das leichte Super-Tele FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR. Das Objektiv bietet die längste Brennweite der GF Serie*1 und erweitert damit den Einsatzbereich der spiegellosen GFX Kameras, deren großformatiger Sensor*2 etwa 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbildsensor („Vollformat“) ist.

Das GF500mmF5.6 R LM OIS WR ist für ein Super-Tele-Objektiv mit einer Brennweite von 500 mm (äquivalent zu 396mm KB) außergewöhnlich leicht und handlich. Es wiegt nur circa 1.375 Gramm*3 und ist damit ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

Die optische Konstruktion umfasst insgesamt sieben Super-ED- und ED-Linsen, die für eine hohe Abbildungsleistung sorgen, unter anderem in dem sie chromatische Aberrationen, die typischerweise bei Super-Tele-Objektiven in Erscheinung treten, effektiv minimieren. Auch die kompakte Bauweise ist primär auf den Einsatz dieser Spezialgläser zurückzuführen. Ein schneller und präziser Autofokus und eine optische Bildstabilisierung über bis zu sechs EV-Stufen*4 runden die Ausstattung des neuen Super-Tele-Objektivs ab.

Mit dem GF500mmF5.6 R LM OIS WR eröffnen sich neue Möglichkeiten in den Bereichen der Sport-, Tier- und Vogelfotografie, die bislang Kleinbildkameras vorbehalten waren. Mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbare Details werden sogar bei Aufnahmen aus der freien Hand absolut präzise wiedergegeben. Ob die Schweißperlen auf der Stirn eines Athleten oder die Feder eines Wildvogels – jede Einzelheit wird in bestechender Genauigkeit eingefangen.

Das FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR ist ab Mitte Juni 2024 zu einem Preis von 3.899,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Längste Tele-Brennweite der GF Serie

Mit einer Brennweite von 500 mm (äquivalent zu 396 mm KB) ist das GF500mmF5.6 R LM OIS WR das GF Objektiv mit der größten Reichweite. Es eignet sich hervorragend für die Sport-, Tier- und Vogelfotografie. In Kombination mit dem FUJINON Telekonverter GF1.4X TC WR erweitert sich die Brennweite auf 700 mm (äquivalent zu 554 mm KB).

Robust und leicht

Dank überarbeiteter Komponenten und einem neuen Produktdesign wiegt das neue Objektiv nur circa 1.375 Gramm. Es ist damit ungewöhnlich leicht für ein Super-Tele-Objektiv, das für den Einsatz an großformatigen Kamerasystemen entwickelt wurde. Das optische System umfasst 21 Elemente in 14 Gruppen. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Teleobjektiven ist das GF500mmF5.6 R LM OIS WR optimal ausbalanciert und lässt sich bequem halten. Maßgeblich beigetragen zur kompakten und leichten Bauweise hat die optimierte Anordnung der beiden Super-ED- und fünf ED-Linsen. Sie dienen der Korrektur optischer Farbfehler (chromatische Aberrationen) und stellen ein hohes Auflösungsvermögen sicher.

Spritzwasser- und staubgeschützt

Das Objektiv ist an 18 Stellen gegen Eindringen von Feuchtigkeit und Staub abgedichtet und bis minus 10 Grad Celsius vollumfänglich einsatzfähig. Die Frontlinse besitzt eine Fluorbeschichtung mit schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften. Das Objektiv kann somit unbesorgt auch bei widrigen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Integrierter Bildstabilisator

Der optische Bildstabilisator des GF500mmF5.6 R LM OIS WR erlaubt bis zu sechs EV-Stufen*4 längere Belichtungszeiten. Der verbesserte Mechanismus sowie weiter- entwickelte Beschleunigungs- und Gyrosensoren sorgen für eine hochgradig präzise Kompensation von unerwünschten Bewegungen. So gelingen mit der langen Super-Tele-Brennweite an den GFX Kameras auch aus der freien Hand scharfe Aufnahmen.

Schneller und präziser Autofokus

Die Innenfokussierung des Objektivs ermöglicht eine konstant hohe Abbildungsleistung über den gesamten Fokusbereich. Die Fokusgruppe, die eine kleinere und leichtere Fokuslinse beinhaltet, wird von einem leistungsfähigen Linearmotor schnell und nahezu lautlos bewegt. Die Scharfstellung erfolgt in circa 0,31 Sekunden*5. Auch in anspruchsvollen Situationen wird das Motiv präzise fokussiert, um es im entscheidenden Moment gestochen scharf festhalten zu können. Bei Bedarf lässt sich eine bestimmte Fokuseinstellung mithilfe der Fokus-Voreinstellungstaste*6 speichern und abrufen. Wird die Taste gedrückt, stellt das Objektiv augenblicklich auf die voreingestellte Entfernung scharf. Die Funktion ist besonders praktisch in Situationen, in denen ein Motiv immer wieder an der gleichen Stelle fokussiert werden soll. Mit der „Fokusbereich-Auswahltaste“*7 lässt sich der vom Autofokus genutzte Entfernungsbereich begrenzen, sodass die Scharfstellung noch schneller erfolgen kann. Die Funktion lässt sich effektiv einsetzen, wenn ausschließlich Motive in einer Entfernung von fünf oder mehr Metern fotografiert werden. Vorne am Objektiv befindet sich die Fokus-Steuerungstaste*6, über die während des Fotografierens oder Filmens eine vorab definierte AF-Funktion aufgerufen werden kann, ohne die Aufnahme unterbrechen zu müssen.

FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR

UVP: 3.899,- Euro

Verfügbar: ab Mitte Juni 2024

Farbe: Schwarz

*1 Stand: 16. Mai 2024

*2 Der Bildsensor des GFX Systems misst 43,8 mm × 32,9 mm und hat eine Diagonale von 55 mm. Die Sensorfläche ist ca. 1,7-mal größer als die eines Kleinbildsensors.

*3 Gewicht ohne Objektivdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle.

*4 Messung gemäß CIPA-Norm, Nick-/Gierrichtung.

*5 Autofokusgeschwindigkeit gemessen von Fujifilm nach CIPA-Richtlinien unter Verwendung der spiegellose Digitalkamera FUJIFILM GFX100S II mit aktiviertem Phasen-AF und eingeschaltetem Hochleistungsmodus.

*6 Um die „SET-Taste“, den „Fokus Auswahltaste“ und die „Fokus-Steuerungstaste“ an der FUJIFILM GFX50S zu bedienen, muss die Firmware Version 3.10 oder höher auf der Kamera installiert sein.

*7 Der Fokusbereich lässt sich mit der Fokusbereich-Auswahltaste begrenzen.