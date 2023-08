Canon I: EOS R5 Mark II mit 60 Megapixel auf dem Weg? +++ Canon II: Luxus-Linse RF 200-500mm F/4 L IS in Arbeit? +++ Fujifilm: Einstieg ins Vollformat? +++ Nikon: Ist Kleinbildspiegellose im Retrolook bereits fertig? +++ Sony: Ablösung für Alpha 7c noch im August?

Dass Canon eifrig an der EOS R5 Mark II arbeitet, gilt unter Insidern als ausgemacht. Inzwischen kursiert sogar eine ganze Reihe an Details: So soll die EOS R5 Mark II mit einem 60-Megapixel-Sensor ausgestattet sein und via Pixelshift Multishot sogar noch eine deutlich höhere Auflösung schaffen. Weil 60 Megapixel nicht ideal für 8K Video sind, wird spekuliert, dass die EOS R5 Mark II über eine Technik zum Pixel-Binning verfügen könnte. Wann Canon die EOS R 5 Mark II servieren könnte, dazu schweigen die Gerüchteköche allerdings bislang.

Canon arbeitet möglicherweise an einem Luxus-Zoom, die Rede ist vom RF 200-500mm F/4L IS. Es soll eng verwandt sein mit dem EF 200-400mm f/4L IS USM 1.4x, allerdings mit einem wichtigen Unterschied: ein 1,4fach-Telekonverter soll nicht in der RF-Variante des Zooms integriert sein. Zudem wird spekuliert, dass das RF 200-500mm F/4L IS eines der kostspieligsten Kleinbildobjektive überhaupt werden könnt –ca. 16.000 Dollar könnte es kosten. Ob’s stimmt, werden wir vielleicht noch in diesem Jahr erfahren, das RF 200-500mm F/4L IS wird möglichweise Ende 2023 offiziell vorgestellt.

Plant Fujifilm den Einstieg ins Kleinbildbildformat? Darauf könnten gleich mehrere Patente für Vollformat-Objektive hindeuten, die (mal wieder) aufgetaucht sind. Darunter dieses durchaus interessante Zoom: 27-184mm F/3.5-5.7 beziehungsweise 26-175mm F/3.5-5.8. Allerdings: Eine Patentschrift macht noch kein Produkt. Sie hält nur alle Möglichkeiten offen. Wir meinen: Kleinbildkamera von Fujifilm – eher unwahrscheinlich.

Zu Nikon brodelt es derzeit besonders heftig, genauer: Zu einer Retro-Spiegellosen mit Kleinbildsensor. Nachdem Nikon Japan diese Kamera bereits kurzzeitig als Zf auf seiner Webseite hatte, überschlagen sich die Gerüchteköche mit angeblich gesicherten Details. Es kristallisiert sich heraus, dass die Zf rund 25 Megapixel auflösen dürfte. Als sicher gilt auch, dass sie AF-Technologie von Z 8 und Z 9 übernehmen wird. Erwartet wird die Vorstellung der Retro-Spiegellosen in Kürze, eventuell sogar schon für diesen Monat. Sicher ist inzwischen, dass das kürzlich vorgestellte Nikkor Z 180-600 F5.6-6.3 VR ab 17. August an die Händler ausgeliefert werden soll.

Zu Sony haben die Gerüchteköche derzeit vor allem die Ablösung der Alpha 7c auf dem Zettel. Besonders heiß brodelt es zu einer Alpha 7c II, die die Technik der Alpha 7 IV übernehmen könnte – also auch deren famosen Autofokus. Ebenso wird indes spekuliert, dass es eine Alpha 7c R werden könnte. 60 Megapixel im super-kompakten Gehäuse der Alpha 7c wären sicherlich ebenfalls für viele Fotografinnen und Fotografen willkommen. Angeblich will Sony die Neuheit noch Ende August vorstellen.