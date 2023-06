Das weltweit erste und einzige* Objektiv, das 14mm Ultra-Weitwinkel mit einer maximalen Blendenöffnung von F1,4 kombiniert.

Die Sterne am Himmel sind für viele Menschen eine Quelle der Inspiration. Aus fotografischer Sicht ist der Sternenhimmel mit seinen zahlreichen winzigen, über das Bild verteilten Punktlichtquellen, ein sehr anspruchsvolles Motiv für ein Weitwinkelobjektiv.

Auslösung für die Konstruktion eines solchen Objektivs war die Leidenschaft unserer Ingenieure, den Sternenhimmel in all seiner Weite und Helligkeit hochauflösend und fesselnd einfangen zu wollen.

Aufbauend auf unseren neuesten Technologien erreicht das Objektiv die einzigartige Kombination aus 14mm Ultra-Weitwinkel und Blende F1,4. Darüber hinaus bietet das Objektiv eine hohe optische Leistung nebst einer gründlichen Korrektur des sagittalen Koma.

Die Milchstraße, die sich über den Nachthimmel erstreckt, funkelnde Sterne, die über Bergkämmen auftauchen – das 14mm F1,4 DG DN | Art ist in der Lage dies in einer Art und Weise im Bild festzuhalten, die über das übliche fotografische Erlebnis hinausgeht.

UVP: 1599,- Euro (inkl. MwSt)

* Ausgenommen Fisheye-Objektive, als Wechselobjektiv für spiegellose Kameras und Spiegelreflexkameras (SIGMA Recherche, Stand Juni 2023)

Höchste optische Leistung

Diese Weltneuheit wurde durch die Anwendung der besten optischen Technologien von SIGMA erreicht vom Design bis zum Linsenherstellungsprozess. 19 Linsen in 15 Gruppen, darunter 1 SLD-Glaselement, 3 FLD-Glaselemente und 4 asphärische Linsenelemente, bilden eine erstklassige Linsenkonfiguration. Dies erlaubt eine fortschrittliche Aberrationskorrektur und ein hohes Maß an Präzision in der Linsenkonstruktion. Auch ist es hilfreich für die Einbindung der Blende F1,4.

Des Weiteren werden sagittale Koma, welche sonst die Form von Sternen verzerrt, sorgfältig korrigiert. So liefert das Objektiv selbst bei der größten Blendenöffnung eine hohe Abbildungsleistung bis an die Bildränder. Geisterbilder und Reflexe werden sowohl durch das optische Design als auch durch eine spezielle Vergütung der Linsen wirkungsvoll beseitigt. Alles zusammen sorgt für klare, gestochen scharfe Aufnahmen von Sternenhimmel und Nachtszenen.

Optimiert für Sternenbilder, die eine extrem hohe Leistung erfordern, liefert dieses Objektiv Bilder, die die Erwartungen bei jedem Motiv übertreffen, einschließlich Landschaftsfotografie, Architektur, Schnappschüsse und Fotografie in Innenräumen.

Erstklassige Fertigungsqualität

Zusätzlich zu den Features, die speziell für die Aufnahme vom Nachthimmel entwickelt wurden, ist das Objektiv mit weiteren Funktionen ausgestattet, welche die allgemeine Fotografie hilfreich unterstützen.

Dazu zählen beispielsweise die AFL-Taste, der eine beliebige Funktion zugewiesen werden kann, sowie der manuelle Blendenring. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt. Die Frontlinse des Objektivs ist mit einer wasser- und ölabweisenden Vergütung versehen, sodass man auch unter etwas ruppigeren Bedingungen draußen fotografieren kann. Der “HLA” (High-response Linear Actuator) Antrieb sorgt für einen sehr schnellen, leisen und hochpräzisen Autofokus. Um solch eine Leistung mit einer so großen Blende bereitstellen zu können hat das Objektiv eine robuste innere Struktur und verwendet zudem leichte Materialien, wie das Polycarbonat TSC (Thermally Stable Composite), das eine vergleichbare thermische Schrumpfung wie Aluminium aufweist, und Magnesium.

Durch den sinnvollen Einsatz und durch die Kombination dieser Komponenten kann das Gesamtgewicht reduziert und trotzdem eine außerordentliche Robustheit gewährleistet werden. Das 14mm F1,4 DG DN | Art ist von hoher Verarbeitungsqualität und bietet die Spezifikationen der Art-Produktlinie, sodass der Benutzer die einzigartige Leistung des Objektivs in jeder Umgebung, zu jeder Tages- oder Nachtzeit, in vollen Zügen genießen kann.

Hochwertige Vergütung

Ein ideales Objektiv lenkt das einfallende Licht durch alle Linsen hindurch bis auf den Sensor.

Wird dagegen ein Teil des Lichts von einzelnen Linsen reflektiert, sinkt nicht nur die Lichtausbeute; die Reflexionen innerhalb des Objektivs erzeugen Geisterbilder und Blendenflecken oder sie reduzieren den Kontrast. Bei Gegenlichtaufnahmen wären solche Effekte besonders auffällig.

Um das zu verhindern, kommt bei unserem 14mm F1,4 DG DN | Art eine Super-Multi-Layer-Vergütung (SML), die Streulicht und Geisterbilder reduziert, zum Einsatz. Das Ergebnis sind klare, scharfe und kontrastreiche Bilder ohne störende Lensflares.

Für Vollformat-Kameras

Das 14mm F1,4 DG DN | Art ist mit spiegellosen Vollformat-Kameras mit L-Mount oder Sony E-Mount kompatibel.

Zur schnellen Fokussierung dient ein Schrittmotor. Auch der in neueren spiegellosen Kameras verwendete Autofokus mit automatischer Augenerkennung wird unterstützt; damit wird die präzise Fokussierung von beispielsweise Porträts zum Kinderspiel.

