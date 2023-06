PhotoKlassik III.2023: Leidenschaft für Analogfotografie

Süsel-Zarnekau, 06.06.2023 – PhotoKlassik, die renommierte Fachzeitschrift für Liebhaber der analogen Fotografie, freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuesten Ausgabe III.2023 anzukündigen. Am 6. Juni wird das Magazin mit einer Vielzahl fesselnder Artikel und inspirierender Fotografien erhältlich sein.

Die neue Ausgabe der PhotoKlassik III.2023 bietet ein breites Spektrum an Themen, die die Herzen von Fotografen höher schlagen lassen. Unter anderem beleuchtet das Magazin die analoge Liebe des Fotografen Philipp Gladsome, der Einblicke in seine Arbeit gewährt und mehr den Reiz der analogen Leidenschaft für die Fotografie verrät.. Darüber hinaus berichtet PhotoKlassik über die Entdeckung neuer Objektivklassikerim PhotoKlassik-Shooting. Frei nach dem Motto: alte Scherben, neuer Look.

Ein weiteres Highlight dieser Ausgabe ist der Artikel über den Crass-Trickfilmtisch, der die Filmrevolution einläutete und der auch heute immer noch zu begeistern weiß.

Die Thematik der Nachhaltigkeit in der analogen Fotografie wird ebenfalls aufgegriffen und der Frage nachgegangen, wie nachhaltig analoge Fotografie im Jahr 2023 eigentlich sein kann oder auch sein muss. Was gilt es zu beachten – und wohin mit der verbrauchten Chemie?

Eine weitere Gretchenfrage bringt Christopher Schmidtke auf den Punkt: “Farbe oder Schwarzweiß?” Er unterstützt bei der Entscheidung und verrät, wann er zu welcher Filmrolle greift.

Technisch wird er beim Blick in die Rubrik „Werkstattgeflüster“. Hier zeigt Steffen Schüngel, wie der Zentralverschluss gewartet werden kann, um möglichst lange viel Freude an seiner Kamera zu haben.

Ein Interview mit der renommierten Kunstexpertin Simone Klein verspricht interessante Einblicke und Inspiration rund um analoge Fotografie und den Fotokunstmarkt im Besonderen. Zudem zeigt PhotoKlassik unter anderem beeindruckende Unterwasseraufnahmen in Schwarzweiß der US-Amerikanerin Katherine Kollmann sowie das Portfolio „Rote Nächte“ des aufstrebenden Fotografen Joris Robben.

„Die neue Ausgabe der PhotoKlassik ist ein absolutes Muss für alle Fotografen, die die Schönheit und Einzigartigkeit der analogen Fotografie schätzen“, sagt der Herausgeber des Magazins Wolfgang Heinen. „Mit spannenden Artikeln, faszinierenden Bildern und praktischen Tipps möchten wir unsere Leser inspirieren und ihre Leidenschaft für die Fotografie weiter entfachen.“

Die PhotoKlassik ist ab sofort zum Abopreis ab nur 24,90 Euro (Digitalabo) im Jahr erhältlich. Das Abonnement bietet nicht nur ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern wird auch nachhaltig und direkt an die Abonnenten versendet. Das Print-Abonnement kostet 51,20 Euro.