Neu: Lensbaby Double Glass II-Optik

2023-02-23 16:00 Die Transcontinenta GmbH, Distributor von Lensbaby in Deutschland und Österreich, stellt die neue und verbesserte Version einer der ältesten und beliebtesten Optiken im Optic Swap System der ursprünglichen Double Glass-Optik – die Double Glass II-Optik vor.

Mit einem Blendenbereich von f/2,5 bis f/22 ist die Double Glass II-Optik von Lensbaby eine neue und verbesserte Version einer der ältesten und beliebtesten Optiken im Optic Swap System von Lensbaby, der ursprünglichen Double Glass-Optik. Das Double Glass II ist mit allen aktuellen und älteren Optic Swap-Objektiven von Lensbaby kompatibel, wie die Lensbaby Composer Pro II, und verbessert sein Vorgängermodell, indem es sein einzigartiges und vielseitiges magnetisches Drop-in-Blendensystem um eine Ganzmetallkonstruktion und eine manuell einstellbare 12-Blatt-Innenblende ergänzt. Im Lieferumfang der Double Glass II-Optik sind neun spezielle magnetische Drop-in-Blendenscheiben enthalten. Ein fünfzackiger Stern, ein Herz und weitere sieben der neun künstlerisch gestalteten und geformten Drop-in-Blenden, die von bildenden Künstlern der Lensbaby-Community entwickelt wurden, verändern die unscharfen Bereiche des Bildes und verleihen ihnen Struktur. Wenn Bilder, die mit diesen einzigartig geformten Drop-in-Blenden aufgenommen wurden, unscharfe Lichtpunkte enthalten, werden diese Lichtpunkte in der Form der Blende wiedergegeben.

Die Double Glass II-Optik von Lensbaby ist mit dem gesamten Optic Swap-Makrozubehör kompatibel, einschließlich des 46-mm-Makrofilter-Kits und der Makrokonverter von Lensbaby.

Fotografieren mit der Lensbaby Double Glass II-Optik

Bei Aufnahmen mit der größten Blendenöffnung von f/2,5 erzeugt die Double Glass II-Optik einen winzigen Brennpunkt mit zunehmender Unschärfe in der Ferne. Diese Optik in Kombination mit den speziell geformten Blendenlamellen ermöglicht Aufnahmen, die mit keinem anderen Objektiv möglich sind. Bei Blende 4 oder kleiner erzeugt die Doppelglasoptik einen immer größeren “Sweet Spot” der Schärfe, den Sie an das Motiv anpassen können. Als Fotograf haben Sie eine große Auswahl an optischen Effekten. Von impressionistischen Effekten mit viel Unschärfe bis hin zu einem sehr großen “Sweet Spot” der Schärfe mit nur wenig Unschärfe. All dies wird durch die eingebaute 12-Lamellen-Blende ermöglicht, die sich leicht mit dem Blendenring an der Vorderseite der Optik einstellen lässt, in Kombination mit den kreativ geformten Blendenscheiben

Eigenschaften:

Kreatives Objektiv mit Sweet Spot

Schärfer als das Soft Focus II

Hochwertigere Linse als die kreative Bokeh-Optik

Künstlerisch gestalteten und geformten Drop-in-Blendenn

Verfügbarkeit und unverbindlicher Preisempfehlung

Die Lensbaby Double Glass II-Optik von Lensbaby wird ab sofort zu einem UVP von 229,99 Euro im Handel erhältlich sein. Die Double Glass Optic II ist auch in Kombination mit einem Lensbaby Composer Pro II für verschiedene Kameramontagen erhältlich, wie: Sony E, Nikon Z, Nikon F, Canon EF, Canon RF, Micro 4/3, L-Mount, Pentax K und Fuji X. Die Kombination aus Double Glass II Optik und Lensbaby Composer Pro II hat einen UVP von 429,99 Euro.