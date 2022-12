Ankündigung der Entwicklung neuer Filmkamera-Produkte

Tokyo, 20. Dezember 2022. RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, ein neues Projekt anzukündigen, welches die Erforschung und Entwicklung neuer Filmkameraprodukte der Marke PENTAX zum Ziel hat.

Ricoh Imaging bzw. PENTAX (als Division der RICOH IMAGING COMPANY, LTD.) blickt auf großartige Erfolge in der Entwicklung der analogen Fotografie zurück, deren Funktionen und Technologien Kamera-Enthusiasten auf der ganzen Welt nutzen, und auch heute noch Bestand- teil vieler Fotokameras sind.

Aufgrund des aktuellen Interesses an Filmkameras, welches in letzter Zeit stark zugenommen hat, haben wir uns entschlossen, diesem Trend folgend, entsprechend neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Zusammen mit dem dazugehörigen Service, werden erfahrene Filmkamerabenutzer als auch jüngere Fotografinnen und Fotografen, die mit diesen Kameras erste Erfahrungen sammeln, das Erlebnis der Filmfotografie genießen können.

Aktivitäten des Filmkamera-Projekts

Entwicklung von neuen Filmkamera-Produkten

Ricoh Imaging/PENTAX wird mit der Forschung zur Entwicklung neuer Filmkamera-Produkte der Marke PENTAX beginnen. Hierfür werden wir ältere und erfahrene mit jüngeren Ingenieuren zusammenbringen, um das Fachwissen und die Technologien von Ricoh Imaging/PENTAX im Bereich Filmkameras zu nutzen und gleichzeitig die neuesten Technologien und Konzepte zu integrieren.

Zusammenarbeit mit Kamera-Enthusiasten und Teilelieferanten

Digitalkameras gehören heute zum Tagesgeschäft bei Herstellern elektronischer Bauteile, da kann es eine Herausforderung sein, die für Filmkameras benötigten mechanischen Komponenten zu beschaffen. Von daher ist die erfolgreiche Realisierung eines solchen Projekts, auch ab- hängig von den Zulieferern dieser Teile.

Gleichzeitig strebt Ricoh Imaging/PENTAX eine Zusammenarbeit mit Filmkamera-Liebhabern, Fotografen und Kreativen an. Hierzu wird es verschiedene Online- und Offline-Veranstaltungen geben, sowie eine Einbindung sozialer Medien, um Ideen und Meinungen von Filmkamera-Nutzern zur Produktentwicklung zu hören und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Hintergrund des Projekts: Warum jetzt Filmkameras entwickeln?

Wachsende Beliebtheit von Filmkameras

Die Filmfotografie erfreut sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei der jüngeren Generation. Wenn man im Internet nach “Filmkamera” sucht, findet man unzählige Bilder von Künstlern und Prominenten, die Filmkameras benutzen. Und auch viele junge Menschen entdecken das Medium der analogen Fotografie. Sie fotografieren gerne mit analogen Kameras, entwickeln den Film und laden die Bilder dann in digitalisierter Form auf Social-Media-Seiten hoch.

In einer Online-Befragung, die Ricoh Imaging/PENTAX mit rund 3.000 Nutzern in Japan durch- geführt hat, besaßen etwa 20 Prozent der Befragten Filmkameras (ohne Einweg- oder Sofortbildkameras). Dabei wurde von vielen Benutzern alter, analoger Kameras, Bedenken hinsichtlich des Nachsorge-Service für gebrauchte Filmkameras geäußert.

Da heute nur noch wenige Hersteller neue Filmkameras produzieren, will Ricoh Imaging es sich zur Aufgabe machen, Filmkamerafans – von der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf bis hin zur Nachbetreuung zu unterstützen, um den Spaß an der Filmfotografie ohne Sorgen genießen zu können.

Die Freude, einen Prozess mit Leidenschaft zu verfolgen

In den letzten Jahren gab es enorme Fortschritte bei modernen Kameras. Smartphones haben die Fotokultur dramatisch verändert: Jeder kann jetzt einfach, überall und zu jeder Zeit schöne Bilder aufnehmen. Viele Kameranutzer haben jedoch das Gefühl, dass es in der in der heutigen übermäßig bequemen Gesellschaft, Dinge gibt, denen man mehr Zeit und Mühe widmen sollte. Weil Ricoh Imaging/PENTAX der Meinung ist, dass Zeitaufwand und Mühe für Individualität, Kreativität und persönliche Vorlieben stehen, ist es unser Ziel, PENTAX-Kameraprodukte anzubieten, die den Wunsch nachkommen einer Tätigkeit mit Hingabe und Passion nachzugehen, auch wenn dies möglicherweise zeitaufwändige und komplizierter, in jedem Fall aber eine befriedigende Handlung beinhaltet.

Botschaft von Noboru Akahane, Präsident und CEO der RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Im Januar 2022 haben wir die Wiedergeburt von Ricoh Imaging ausgerufen. Wir haben bekräftigt, dass wir, beginnend mit Japan, durch eine stärkere digitale Online-Kommunikation mit den Nutzern, mehr auf deren Stimmen hören werden, indem wir unsere Produkte auf Crowdfunding- Websites anbieten und ein PENTAX-Clubhaus gründen. All dies geschah mit dem Ziel, neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, die den Bedürfnissen der Nutzer in vollem Umfang gerecht werden können.

Wir haben uns aufregenden neuen Herausforderungen gestellt, von denen einige die Grenzen des Herkömmlichen sprengen, wie z.B. neue Produkte, die erst durch unsere einzigartigen Technologien und unser handwerkliches Können möglich wurden und in begrenzter Stückzahl als Sondermodelle weltweit vermarktet wurden.

Eine der neuen Herausforderungen, die wir angenommen haben, ist die Entwicklung von Filmka- meras der Marke PENTAX. Wir sind der Meinung, dass dies den Kamerafans eine ganz andere Freude an der Fotografie vermitteln wird, als sie es im digitalen Format erleben. Ich möchte be- tonen, dass diese Ankündigung noch nicht bedeutet, dass wir neue Filmkameras auf den Markt bringen werden. Vielmehr handelt es sich um die Ankündigung eines fortlaufenden Projekts, das auf der Annahme beruht, dass es, solange Fotografen von der Atmosphäre des Lichts und der Umgebung besessen sind, auch einige geben wird, die Filmkameras als das Werkzeug ihrer Wahl für die Aufnahme einzigartiger Bilder verwenden wollen. Wir wissen aber auch, wie schwierig es sein wird, die Produktion von Filmkameras wieder aufzunehmen – lange Zeit, nach- dem die Fertigung eingestellt wurde. Tatsächlich stehen wir jetzt erst am Anfang.

Wir werden uns anstrengen, um die Stimmen der wirklichen Filmkamera-Fans durch verschiedene Veranstaltungen und digitale Kommunikation zu hören und gleichzeitig so viele Updates über die Entwicklung des Projekts zu liefern, wie wir können. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und Ihre kritischen Gedanken im Rahmen dieses Co-Creation-Projekts, und wenn Sie sich uns anschließen und gemeinsam mit uns an den Herausforderungen dieses neuen Filmkamera- Projekts arbeiten.