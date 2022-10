Das dritte Quartal gibt Hoffnung: In den Monaten Juli und August konnte die japanische Kamera-Industrie erstmals in diesem Jahr mehr Kameras und Objektive umsetzen als im Vorjahr. Aber nicht in allen Bereichen und Regionen verläuft die Entwicklung gleichermaßen positiv. Der Absatz an klassischen DSLR geht weiterhin kräftig zurück, Kompaktkameras legen überraschend zu.

Anfang des Jahres sah es noch so aus, als würde auch dieses Jahr als „Seuchenjahr“ in die Geschichte der CIPA eingehen – so sehr lagen die Absatzzahlen der japanischen Kamera-Industrie unter dem (bereits sehr niedrigen) Vorjahresniveau. Doch inzwischen gehen die Absatzzahlen wieder nach oben, vor allem bezogen auf den Wert der ausgelieferten Waren.

Getrieben wird der Aufwärtstrend weiterhin von den spiegellosen Systemkameras. Die Anzahl der ausgelieferten Kameras lag in den ersten acht Monaten 2022 um 21 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum, ihr Wert stieg sogar auf einen Indexwert von 140. Nach Europa hat die japanische Industrie sogar Kameras mit einem Wertzuwachs von 60 Prozentpunkten ausgeliefert, bei den Stückzahlen fallen die Zunahmen indes schwächer aus. Deutlich eindrucksvoller sind die Zuwachsraten im asiatischen Raum, mit Ausnahme von China wurden nach Asien mehr Systemkameras als nach Europa.