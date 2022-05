Eine Linse wie geboren für die Streetfotografie

Das 7Artisans M 28mm f/5,6 ist ein optisch hervorragendes Objektiv im Retro-Design. Es eignet sich somit perfekt für den Einsatz in der Street- und/oder Peoplefotografie.

Anfangsblende „NUR“ f/5,6 – aber genau das ist der Vorteil: Die von Vornherein starke Schärfentiefe macht das Handling in der Streetfotografie so entscheidend einfacher und beliebt! Der Fotograf muss nicht ständig die Technik im Auge behalten, sondern konzentriert sich auf die Eindrücke, die ihm wichtig sind.

Technisch reden wir von lediglich 130g, die in einem sehr ansprechenden Metallgehäuse, welches gerade mal 53mm Durchmesser hat, stecken. In diesem Fliegengewicht ist trotzdem ein beeindruckendes optisches Design von 6 Elementen, die in 4 Gruppen angeordnet sind, verbaut. Darunter befindet sich ein Element mit hohem Brechungsindex und zwei Elemente mit niedriger Dispersion (ED-Glas), die Farbunterschiede effektiv unterdrücken und sphärische Aberrationen im Zaum halten.

Je nach Anwendung ist es praktisch, dass das Objektiv zusätzlich über ein 35,5mm Frontgewinde verfügt. Ein ebenfalls nützliches Tool ist ein Hebel, mit dem man die Unendlich-Einstellung fixieren kann. Diese Entfernung wird gerade in der Streetfotografie oft vorgewählt. Durch diese Fixiermöglichkeit kann es keine Verstellung aus Versehen geben, wenn man „in Action“ ist. In der Unendlichkeitseinstellung erhält man stets ein klares und scharfes Bild.

Die Blenden- und Fokuseinstellung erfolgt manuell.

Lieferumfang:

Objektiv, Streulichtblende, Rückdeckel, Frontdeckel, Objektivköcher

Verfügbarkeit und Preis:

Das 7Artisans M 28mm f/5,6 für Leica M ist für 349,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab sofort.