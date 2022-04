JOBO legt 16mm-Spirale für 110 Pocketfilm wieder auf

08. April 2022 Analog ist nicht nur cool und echt – es bietet auch eine Vielzahl von Facetten. Immer wieder gibt es neue Filme. ADOX, CineStill und KODAK beleben den Markt mit neuem Filmmaterial. Nicht nur auf 35mm-Film wird photographiert. Neben Mittelformat und Planfilm ist auch wieder der 110 Pocketfilm am Markt aufgetaucht. Der 110 Pocketfilm wird von LOMO in vielen Varianten angeboten.

Natürlich gab es auch früher schon den 110 Pocketfilm. Der in Kunstsstoffkassetten konfektionierte Film wurde im Jahr 1972 von KODAK eingeführt. Und selbstverständlich hatte JOBO auch für dieses Filmformat die passende Filmspirale mit der 16mm Breite im Angebot. Über die letzten Jahre war das Format jedoch so gut wie verschwunden. Mit der neuen Verbreitung des Pocketfilms schlugen aber nun wieder entsprechende Anfragen bei JOBO nach der Spirale #1502 auf. Denn was nützt ein cooler Film, wenn der Kunde und sogar manches Labor Mühe haben, den Film zu entwickeln?

Zum Glück hat JOBO die Möglichkeit gefunden, diese Spirale wieder aufleben zu lassen, welche im 1500er Tanksystem eingesetzt werden kann, um den 110 Pocketfilm zu entwickeln. In der Herstellung dieses Sonderformats sind etliche handwerkliche Schritte nötig, um die klassische 1501 Spirale anzupassen. So lässt es sich nicht vermeiden, dass der Preis für das Sonderformat auch doppelt so hoch ist, wie die 1501 Spirale für den 35 mm Film.

Ab sofort muss sich also niemand mehr fragen, wie er seinen 110 Pocketfilm entwickelt bekommt. Die Heimentwicklung ist zumindest für Schwarz-Weiß fast ein Kinderspiel. Und die Farbfilmentwicklung kann im JOBO Prozessor perfekt gelingen – egal ob im Heimlabor oder beim externen Dienstleister.

Die 16mm Spirale #1502 für den 110 Pocketfilm ist kompatibel mit allen JOBO Tanks der 1500-er Serie und ist ab sofort zum UVP von 39,90 EUR inkl. MWSt weltweit verfügbar. JOBO: For your best image!