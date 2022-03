Mit dem Argus 25mm F/0,95 MFT APO bringt Laowa ein äußerst lichtstarkes Normalobjektiv für Micro Four Third. Es wendet sich nicht nur an Fotografen, sondern dank seiner stufenlosen Blendensteuerung auch an Filmer. Eine aufwändige optische Konstruktion soll chromatische Aberration minimieren. Das Laowa Argus 25mm F/0,95 MFT APO ist ab sofort für 499 Euro erhältlich.

Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: