Rollei gibt zum Single’s Day bis zu 70 % Rabatt!

Am 11.11. begeht die Welt den Single’s Day. Gefeiert wird auf ausgelassenen Partys und mit stark vergünstigten Angeboten. Die gibt es auch bei Rollei – bis zu sagenhaften 70 % können Sie jetzt sparen. Lassen Sie sich diese einmaligen Angebote nicht entgehen, die Preisaktion von Rollei endet schon am 15. November wieder.

Der 11.11. ist das Datum der Singles, symbolisiert durch die Zahl 1. Seit den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts wird an diesem Tag in China ausgelassen gefeiert. Weltweit nehmen immer Händler mit sagenhaften Angeboten an der Party teil. Auch Rollei ist dieses Jahr dabei, mit um bis zu 70 % reduzierten Preisen.

Lassen Sie sich die unglaublich günstigen Angebote nicht entgehen! 70 % sparen Sie zum Beispiel beim Carbon Stativ Lion Rock Traveler S für unglaubliche 199,75 Euro statt regulär 666 Euro. Zum halben Preis gibt es jetzt für kurze Zeit den Fotorucksack Fotoliner Ocean Pro – sie zahlen nur 99,50 Euro. Und Rollei legt noch ein Reinigungsset für Objektiv und Kamera obendrauf. Immerhin 30 % Rabatt gibt es auf die Kamera Sony Alpha 6100 ILCE mit Objektiv SEL 16-50 mm – sie kostet nur unglaubliche 699 Euro statt 999 Euro.