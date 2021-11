Positiver Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft: Hochwertige Fotoprodukte erfreuen sich großer Beliebtheit

Individuell gestaltete und hochwertig veredelte Fotoprodukte finden immer mehr Zulauf, wie eine repräsentative Umfrage des Photoindustrie-Verbands (PIV) gemeinsam mit GfK ergibt. Besonders vor Weihnachten prognostizieren die Ergebnisse der Studie den Unternehmen individueller Fotoprodukte eine erhöhte Nachfrage.

Frankfurt am Main, 02. November 2021 – Egal, ob Urlaube, Familienfeiern oder das geliebte Hobby, wir fotografieren immer häufiger. Dies resultiert nicht zuletzt aus innovativeren digitalen Technologien in Kameras und Smartphones. Dank Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen ergeben sich wieder zahlreiche Fotoanlässe. Eine aktuelle Umfrage des Photoindustrie-Verbands (PIV) gemeinsam mit GfK zeigt, dass der Wunsch weiterhin groß ist, seine auf Speicherkarten oder in der Cloud gesicherten Bilddaten in individuelle Fotoprodukte – von klassischen und kreativen Fotoabzügen, über Fotobücher, Wandbilder, Kalender bis hin zu zahlreichen Fotogeschenken – zu übertragen. Dabei geht der Trend vor allem zu hochwertig veredelten Produkten und lässt damit Fotodienstleister positiv Richtung Weihnachtsgeschäft blicken.

Fotos gehören zum Alltag

Die Umfrage von PIV und GfK zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten (64 Prozent) mindestens einmal pro Woche ein Smartphone zum Fotografieren nutzen. Hier zeichnet sich vor allem bei den Jüngeren eine stark überdurchschnittliche Nutzung ab: 29 Prozent der 30-39-Jährigen und sogar 39 Prozent der 18-29-Jährigen fotografieren täglich mit dem Smartphone. 11 Prozent der Befragten dagegen nutzen mindestens einmal pro Woche eine Digitalkamera zum Fotografieren. Im Gegensatz zum täglichen Begleiter Smartphone, wo Bilder oftmals eine kurzfristige Bedeutung haben, sind Digitalkameras eher Begleiter zu besonderen Fotoanlässen wie Urlauben oder Familienfeiern. Um die, über das Jahr hinweg gesammelten, Bilder nachhaltig in wertvollen Erinnerungen festzuhalten, beschäftigt sich ein Großteil der Befragten (67 Prozent) damit, noch vor Weihnachten ein oder sogar mehrere Fotoprodukte zu bestellen. Dabei setzt fast die Hälfte aller Kaufwilligen (45 Prozent der Befragten) auf Fotoabzüge, welche sich besonders bei den unter 40-Jährigen als beliebt erweisen: 63 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe denken darüber nach, bis Jahresende, Fotoabzüge zu kaufen oder zu verschenken. Auch individuell gestaltete Fotobücher (38 Prozent der Befragten), Fotokalender (36 Prozent der Befragten), Grußkarten (35 Prozent der Befragten) und Wandbilder/Poster (32 Prozent der Befragten) stehen hoch im Kurs für Weihnachtsgeschenke.

Fotoprodukte schon im ersten Jahresdrittel ein Erfolg

Bereits vor dem Weihnachtsgeschäft und den damit verbundenen Geschenkekäufen waren Fotoprodukte gefragt. Die Umfrage zeigt, dass 43 Prozent der Befragten 2021 schon (mindestens) ein Fotoprodukt gekauft oder verschenkt haben. Besonders beliebt waren Fotoabzüge (20 Prozent), Fotobücher (17 Prozent), Grußkarten (12 Prozent) und Wandbilder/Poster (12 Prozent). Fotoprodukte sind dabei vor allem bei den unter 40-Jährigen beliebt: 64 Prozent der 18-39-Jährigen haben 2021 schon (mindestens) ein Fotoprodukt bestellt.

Trend geht zu hochwertigen Produkten

Dass Fotodienstleister in den letzten Jahren den Fokus vermehrt auf den hochwertigen Druck und eine umweltschonende Herstellung gelegt haben, zahlt sich jetzt aus: Analog zu Kamera und Video, verzeichnet der Markt auch im Bereich Fotofinishing eine Entwicklung in Richtung hochwertiger Produkte. Dies können etwa Veredelungen des Fotobuchcovers mit erhabenem Gold-, Silber- oder Effektlack sowie der Einsatz hochwertiger Papiersorten sein.

* Alle im Text aufgeführten Zahlen basieren auf dem GfK eBUS® zwischen dem 07.10. und 11.10.2021.