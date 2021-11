Samyang veröffentlicht mit dem AF 12mm F2 X sein erstes Autofokus Objektiv für den Fuji X-Mount

Der südkoreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven veröffentlicht mit dem AF 12mm F2 X sein erstes Autofokus Objektiv speziell entwickelt für Fujifilm X-Mount Kameras. Das Objektiv knüpft an den Erfolg des im April 2021 vorgestellten AF 12mm F2 E für Sony E-Mount Kameras an.

Fujifilm ist seit 1948 im Kameramarkt aktiv und hat seitdem regelmäßig Fotografen mit seinen Kameras begeistert. Mit der nun vorgestellten Festbrennweite bekommen Nutzer von spiegellosen Fuji X Systemkameras ein neues Autofokus Ultraweitwinkelobjektiv von Samyang. Dieses Objektiv ist die perfekte Wahl für Nutzer von spiegellosen Fuji X Systemkameras mit APS-C Sensor, sowohl für anspruchsvolle Landschaftsaufnahmen wie auch für alltägliche Schnappschüsse. Durch die hohe Abbildungsleistung in allen Bildbereichen ermöglicht das Objektiv herausragende Bildqualität, nicht nur bei Landschaftsaufnahmen, auch bei Innenaufnahmen. Die Offenblende von F2.0 liefert scharfe Ergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das optische System besteht aus 5 Spezialelementen (1 H-ASP, 1 ASP, 3 ED) der insgesamt 12 Elemente in 10 Gruppen und bietet scharfe Ergebnisse, selbst bei Aufnahmen mit Offenblende. Chromatische Aberrationen werden durch die drei Extra-low Dispersion (ED) und die zwei High-Refractive (H-ASP und ASP) vollständig korrigiert. Unerwünschte Lens Flares werden durch eine spezielle 14-Schichtige Vergütung (UMC) zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Gegenlichtblende verhindert.

Das kompakte und leichte Objektiv passt perfekt zu den kleinen und leichten Kameras der Fujifilm X Serie und arbeitet dadurch sehr gut bei der Verwendung eines Gimbals. Das matte Finish und das neue Design des roten Rings (Hidden-Red-Ring) verleihen dem Objektiv einen modernen Look, während der gummierte Fokusring eine einfache Bedienung ermöglicht. Die Naheinstellgrenze beträgt gerade einmal 20 cm. Es ist mit einem schnellen und leisten Autofokus ausgestattet und ist durch einen Wetterschutz bestens geschützt, so dass die Nutzer die besten Resultate in allen Situationen bekommen.

AF 12mm F2 X Key Features

Natürliche Farben und ein weiterer Bildwinkel mit Fujifilm Kameras

Das Samyang MF 12mm F2.0 ist Samyang’s meistverkauftes Objektiv mit manuellem Fokus. Das neue AF 12mm F2 X ist ein Objektiv mit Samyang’s fortschrittlicher AF Technologie, nützlichen Funktionen und einem neuen Design, das optimiert wurde, um beeindruckende Landschaftsbilder aufzunehmen, die über den normalen Blickwinkel hinaus gehen. Mit den spiegellosen Systemkameras der Fujifilm X Serie bietet das Samyang AF 12mm F2 X einen ultraweiten Bildwinkel von 99,1°.

Exzellente Auflösung in allen Bildbereichen

Das AF 12mm F2 X liefert eine überragende Bildqualität und ermöglicht dadurch detailreiche Astroaufnahmen. Mit den fünf Spezialelementen (1 H-ASP, 1 ASP und 3 ED) sowie der Ultra-Mehrschichtvergütung (UMC) erreicht es eine exzellente Auflösung von der Bildmitte bis in die Bildecken, auch bei der maximalen Offenblende von F2.0. Durch das optische Design beträgt die Naheinstellgrenze gerade einmal 20 cm und ermöglicht dadurch mühelos Nahaufnahmen und Innenaufnahmen.

Kompakt & leicht mit neuem Design für Kameras der Fujifilm X-Serie

Das AF 12mm F2 X hat eine Länge von gerade einmal 59,2 mm und wiegt nur 212 g. Das matte Finish und der Hidden-Red-Ring geben ihm einen modernen Look. Die Usability wurde nicht nur durch das Design gesteigert, sondern auch die Umgebung der Aufnahmen berücksichtigt. So verfügt das Objektiv über einen gummierten Fokusring, wodurch sich die Nutzung besser anfühlt und ein Wetterschutz (Weather Sealing) schützt das Objektiv vor leichtem Regen, Schnee und Staub.

Lichtstarke Offenblende von F2.0 erzeugt beeindruckende Hintergrundunschärfe und Bokeh

Das AF 12mm F2 X hat eine große Offenblende, um eine schöne und weiche Hintergrundunschärfe zu erzeugen. Dadurch wird das Motiv zuverlässig freigestellt und der Hintergrund durch die geringe Schärfentiefe vom Motiv abgesetzt. Die 7 Blendenlamellen erzeugen ein sanftes und natürliches Bokeh sowie eindrucksvolle Lichtsterne.

Geringe Naheinstellgrenze von 20 cm

Durch die geringe Naheinstellgrenze von 20 cm ist das Objektiv flexibel einsetzbar und ermöglicht Aufnahmen mit geringen Abständen zu den Motiven. So ist es möglich Portraits aus außergewöhnlichen Perspektiven aufzunehmen, ebenso wie Foodfotografie oder Innenaufnahmen in kleinen Räumen.

Schneller und leiser Autofokus

Das AF 12mm F2 X erfasst die zu fokussierenden Motive schnell und präzise und arbeitet zudem leise und harmonisch bei Videoaufnahmen. Samyang’s linearer Schrittmotor (LSTM) erfüllt dabei höchste Anforderungen von Foto- und Videografen zugleich, indem er den Fokus stets leise und akkurat einstellt. Insbesondere in Kombination mit einem Gimbal zeigt dieses kleine und leichte Objektiv zusammen mit den kleinen und leichten Kameras der Fujifilm X-Serie seine Stärken.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samyang AF 12mm F2 X Objektiv kann ab sofort bei WALSER, dem Exklusiv-Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich vorbestellt werden und wird ab Ende November 2021 ausgeliefert.

UVP 479 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.)

Weitere Produktinformationen:

Samyang AF 12mm F2 X

Lieferbar: ab Ende November 2021