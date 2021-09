Luminar AI, die Bildbearbeitung mit der Kraft der künstlichen Intelligenz, soll noch dieses Jahr durch Luminar Neo ergänzt werden. Luminar Neo wird die bereits bekannten KI-basierten Funktionen ebenfalls erhalten, allerdings mit deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten. Zudem kehren Ebenen und frei editierbare Masken mit Luminar Neo zurück. Luminar Neo richtet sich eher an anspruchsvolle Bildbearbeiter und kann ab sofort mit starkem Vorbesteller-Rabatt geordert werden. Ausgeliefert werden soll die Software voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres.

Skylum, die Softwareschmiede von Luminar, hat dieser Tage überraschend einen Einblick in seine Zukunftspläne gewährt. Im Fokus dabei: Luminar Neo, das kommende Bildbearbeitungswerkzeug mit deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten als sie Luminar AI bietet.

Mit Luminar Neo will Skylum wieder Ebenen zurückbringen. Damit wird es möglich, jedes Werkzeug in Luminar Neo auf jede Ebene separat anzuwenden. In eine ähnliche Kerbe schlägt die Maskierungsfunktion: Masken können vollautomatisch erzeugt werden und lassen sich anschließend frei editieren. Das alles wird zusätzlich kommen, denn Luminar Neo soll weitgehend den kompletten Funktionsumfang von Luminar AI erhalten – insbesondere die KI-basierten Funktionen, etwa zum Himmelaustausch oder für die Porträtretusche.

Es sind auch neue Funktionen in Luminar Neo geplant, die ebenfalls auf künstlicher Intelligenz basieren. Dazu zählt zum Beispiel eine Automatik, die Sensorflecken entfernt oder störende Freilandleitungen aus dem Landschaftsfoto retuschiert. Syklum verspricht zudem einen Leistungsschub für Luminar Neo, damit der Workflow noch flüssiger wird.

Luminar Neo ab sofort mit kräftigem Frühbucher-Rabatt

Noch ist Luminar Neo nicht fertig. Dennoch öffnet Skylum ab sofort die Bestellannahme für das kommende Luminar – und zwar mit kräftigen Rabatten. Bis zum 19. September, 14:00 Uhr, können Sie Luminar Neo zu diesen stark vergünstigten Preisen vorbestellen:

1-Rechner-Lizenz für Luminar Neo: 54 Euro

2-Rechner-Lizenz für Luminar Neo: 59 Euro

Außerdem gibt es Luminar Neo stark vergünstigt im Bundle mit Luminar AI (das es weiterhin geben wird):

Besonders kräftig fallen die Rabatte aus, wenn Sie eine frühere Version von Luminar oder Aurora HDR besitzen. Für das Update auf Luminar Neo zahlen Sie:

30-Tage-Test beginnt erst nach Auslieferung

Wer Luminar Neo bereits jetzt bestellt, kauft gewissermaßen die Katze im Sack. Das ist kein Problem: Sie können Luminar Neo völlig entspannt 30 Tage lang testen, nachdem die Software an Sie ausgeliefert wurde. Sollte Luminar Neo dann doch nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, gibt es den Kaufbetrag zurück.

Übrigens: Wenn Sie Luminar Neo bis zum 19. September mit Frühbucher-Rabatt vorbestellen, erhalten Sie die Software früher als alle anderen.