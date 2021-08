Neue PIXMA TR4650 Serie: benutzerfreundlicher Einstieg in Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen

Ideale Besetzung im Home-Office

Automatischer Dokumenteneinzug und doppelseitiger Druck

Einfache Einrichtung und Bedienung

Steuerung über Smartphone und zahlreiche PrintApps

Ab Oktober in schwarz oder weiß zum Preis von € 99,- erhältlich

20. August 2021.

Wer angesichts verstärkter Arbeit im Home-Office oder für den privaten Korrespondenz- und Fotodruck eine zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung sucht, findet in zwei neuen Modellen von Canon eine entsprechende Lösung. PIXMA TR4650 in schwarz und TR4651 in weiß sind die Nachfolgemodelle der beliebten Tischdruckerserie PIXMA TR4550. Die 4-in-1-Multifunktionssysteme drucken, scannen und faxen jetzt noch bedienerfreundlicher als ihre Vorgänger; Einrichtungsprozesse wurden nochmals vereinfacht. Weil die Papierführung von vorn erfolgt, lassen sich die Drucker auch praktisch vor einer Wand platzieren. In der Preisklasse von 99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) nicht selbstverständlich: automatischer Papiereinzug bis 20 Blatt und automatisches doppelseitiges Drucken. Auch an den Umweltaspekt ist gedacht worden: Bei der Verpackung konnten 65 Prozent Plastikanteil eingespart werden. Darüber hinaus kommt statt Styropor umweltfreundliches recyceltes Altpapier zum Einsatz. Ab Oktober sind die Neuen im Handel verfügbar.

Der Einrichtungsprozess der neuen Drucker kann komplett über das Smartphone in vier einfachen, animierten Schritten vorgenommen werden. Damit ist die Installation im Handumdrehen erledigt und die Geräte sind startklar.

Neue Software für Windows

Nicht nur für die Neuheiten, sondern auch für alle aktuellen Drucker gibt es jetzt neue kostenlose Software für Windows 10 im Microsoft Store: Canon Inkjet Smart Connect und Easy-Layout Editor.

Die PC-Lösung Canon Inkjet Smart Connect hat nahezu die gleichen Funktionen wie die bekannte Smartphone App Canon Print Inkjet/SELPHY und ermöglicht den einfachen Zugriff auf Druckeranwendungen und -dienste. Foto- und Dokumentendruck sowie Scannen können von hier aus direkt gestartet werden.

Easy-Layout Editor ist komplett neu und sehr praktisch für die Zusammenstellung verschiedener Dokumente in einem Ausdruck. Alle Seiten aus gängigen Dateiformaten, Fotos und sogar Webseiten lassen sich zu einem Druckdokument zusammenlegen und beispielsweise als A4-Leporello ausdrucken.

Hohe Qualität ‒ Kosten sparen mit XL-Tinten

Die Canon PIXMA TR4650 Modelle eignen sich perfekt für den privaten Gebrauch und überzeugen durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine qualitativ hochwertige Ausgabe. Alle PIXMA TR4650 Modelle können mit XL-Patronen bestückt werden, die die Druckkosten im Vergleich zu den Standard-Patronen deutlich senken. Das Canon Hybrid-Tintensystem verfügt sowohl über drei farbstoffbasierte als auch eine Pigmenttinte ‒ für erstklassige Farbdrucke und gestochen scharfe Textdokumente ‒ beispielsweise beim Druck von detaillierten Schulungsinhalten. Selbstverständlich lassen sich auch randlose Fotos bis zu einer Größe A4 auf hochwertigem Fotopapier drucken.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Bei der Arbeit unterwegs, per Smartphone oder Laptop, ist es wichtig, den Zugang zu allen entscheidenden Dokumenten zu behalten. Die PIXMA TR4650 Modelle bieten genau hierfür die optimale Konnektivität zu einer Reihe von Anwendungen und Websites, mit denen sichergestellt werden kann, dass wichtige Dateien jederzeit verfügbar sind.

Eine dieser Anwendungen ist der PIXMA Cloud Link, der über die Canon Print App verfügbar ist. Damit kann direkt von Google Drive, OneDrive, Dropbox und Evernote über das WLAN gedruckt werden. Über die kompatible Google Classroom App ist es möglich, Dokumente aus der Classroom Ablage vom mobilen Gerät aus direkt an den Drucker zu senden. Das ist praktisch für Fernunterricht und Schulunterricht auf Distanz. Die Canon Print App ist für iOS- und Android-Mobilgeräte verfügbar und ermöglicht den Druck von Dokumenten und Fotos direkt über die App. Darüber hinaus lässt sich der Status und die Konnektivität des Druckers überprüfen.

Die PIXMA TR4650 Modelle sind zudem mit einigen Sprachbefehlen* von Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Auf Zuruf werden bestimmte vorgegebene Seiten gedruckt, der Tintenstand überprüft oder das Gerät ein- und ausgeschaltet.

Darüber hinaus können mit der Easy-PhotoPrint Editor App (iOS/Android), Bilder direkt vom Smartphone aus bearbeitet und gedruckt werden. Kalender, Poster oder Collagen können so ganz einfach und schnell erstellt werden. Weitere Inspirationen für originelle Kreationen finden sich auf der Webseite des Canon Creative Parks oder in der entsprechenden, kostenlosen Canon Creative Park App (iOS/Android). Hier findet sich auch eine große Auswahl an 3D-Papiervorlagen für eine kreative Beschäftigung im Kreis der Familie.

Weitere Informationen zu den Canon PIXMA TR4650 Druckern finden sich unter: www.canon.de/printers/pixma-tr4650-series/

PIXMA TR4650 Modelle ‒ Hauptleistungsmerkmale: