Von Laowa kommt mit dem 7,5mm F/2.0 A MFT ein sehr starkes Weinwinkelobjekt (entspr. 15 mm an Kleinbild) für Micro Four Thirds, das manuell scharf gestellt wird. Erstmals kann die Blende direkt an der Kamera gesteuert werden, Aufnahmeparameter werden zur Kamera übertragen. Das Laowa 7,5mm F/2.0 A MFT ist ab Anfang Juli erhältlich und soll 669 Euro kosten.

Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: