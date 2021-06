Luminar AI ist nicht nur ein besonders leistungsfähiger Bildeditor – das Programm bietet auch eine Reihe an Funktionen, die die Bildbearbeitung wirklich einfach machen. Dazu zählen zum Beispiel Vorlagen, mit denen Sie ganze Befehlssätze mit nur einem Klick auf Ihr Foto anwenden. Von Haus aus bringt Luminar AI bereits einen ganzen Korb dieser Presets mit. Sie können aber auch ihre eigenen Lieblingseinstellungen als Vorlage speichern. Wie’s gemacht wird, zeigen wir Ihnen hier Schritt für Schritt.

Vorlagen (Presets) in Luminar AI zählen zu diesen Funktionen, die die Bildbearbeitung einfach angenehmer machen. In einer Vorlage speichern Sie alle Einstellungen aus dem „Bearbeiten“-Bereich – übrigens auch per „Sky AI“ einmontierte Himmel. Das ist sehr praktisch, wenn Sie die Einstellungen für ein Bild ohne Umschweif auf eine ganze Reihe weiterer Fotos anwenden möchten. Etwa auf eine Reihe von Landschaftsaufnahmen. Oder auf alle Fotos einer Familienfeier.

Kennen Sie Luminar AI schon? Das Bildbearbeitungsprogramm zeichnet sich durch seine sehr einfache Handhabung aus und bietet Funktionen, die einzigartig sind. Derzeit gibt es keine andere Bildbearbeitung, die Landschaftsfotos derart eindrucksvoll verbessert oder Porträtfotos ohne Vorkenntnisse professionell optimiert. Luminar AI gibt es für PC (ab Windows 10) und Mac (ab macOS 10.13.6). Die Einzelplatz-Lizenz kostet 79 Euro, eine Lizenz für zwei Rechner 99 Euro. 15 Euro Rabatt gibt es, wenn Sie bei der Bestellung von Luminar AI den Coupon-Code Photoscala15 angeben.

© Alle Fotos: photoscala

