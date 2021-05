Die Erfolgsgeschichte von LuminarAI geht mit dem für bestehende Nutzer kostenlosen Update 3, welches Skylum heute vorstellt, somit weiter.

“Für Skylum sind die Themen Innovation und kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Produkte schon immer zentrale Punkte gewesen. Unser Ziel ist es vor allem, die Qualität und Geschwindigkeit von Luminar zu verbessern. Wir möchten unsere Nutzer aber auch inspirieren, mit LuminarAI ihre Kreativität auszuleben. Das Feedback unserer Community ist uns dabei sehr wichtig, um die Fotobearbeitung so kreativ und dabei so einfach wie möglich zu machen, ohne die Kontrolle über das Bildergebnis abzugeben. Mit Update 3 sind wir wieder einen Schritt weiter in diese Richtung gekommen”, so Ivan Kutanin, CEO Skylum Software.