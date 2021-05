ILFOCOLOR – Neue ‘Retro’ Einweg-Filmkamera von ILFORD

Ilford Imaging Europe, Bergisch Gladbach, im Mai 2021

Ilford gibt die Markteinführung der »ILFORD ILFOCOLOR Rapid Retro Edition«-Einwegkamera bekannt. Diese basiert auf den Erfolg der ILFORD Sprite 35-II kompakten Mehrweg-Filmkamera, Ende des letzten Jahres angekündigt. Wie die Sprite – die ursprünglich in den 1960er Jahren auf den Markt kam – ist auch die ILFOCOLOR Rapid eine Hommage an die Vergangenheit von Ilford: Ilford ist zwar für seinen Schwarzweißfilm bekannt, verkaufte jedoch auch ein Sortiment an ILFOCOLOR Farbnegativfilmen.

ILFOCOLOR bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, das unverwechselbare Aussehen und Gefühl von einem Analogfilm zu testen, ohne das Budget zu sprengen.

Die Ilford ILFOCOLOR Rapid Einwegkamera ist mit einem Farbnegativfilm mit 27 Belichtungen (ISO 400) vorgeladen. Der hochempfindliche Film in Kombination mit einem eingebauten Blitz macht die ILFOCOLOR Rapid zu einem vielseitigen Gerät, das sowohl im Freien als auch in Innenräumen bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Ergebnisse liefert.

Im Gegensatz zu vielen Digitalkameras verfügt die Einweg-Filmkamera über einen optischen Sucher – unverzichtbar bei Aufnahmen in hellem Sonnenlicht. Die Kamera verfügt über ein 31-mm-Weitwinkelobjektiv mit fester Verschlusszeit 1/125s und Blende 11 für eine Schärfentiefe von einem Meter bis unendlich. Sie ist mit einer AAA-Batterie ausgestattet und verfügt über eine 15-Sekunden-Zykluszeit für Aufnahmen bei wenig Licht und einen Aufhellblitz bei hellem Tageslicht.

Aufklärung zum Thema Nachhaltigkeit

Sowohl bei der Einwegkameraproduktion als auch bei der Verpackung: Nachhaltig ist ILFORD ein besonderes Anliegen. Da noch zu wenige Menschen wissen, dass sich Einwegkameras einfach recyceln lassen, wird Ilford durch eine fortlaufende Kampagne aufklären.

Informationen zu Ilford

Gegründet 1879, ist Ilford eine der ältesten Fotomarken der Welt. Mit einer stolzen Geschichte, die sich über 140 Jahre erstreckt, ist Ilford ein Synonym für professionelle Qualität, von traditionellem analogem Film, Papier und Chemie bis hin zur Produktion von erstklassigem professionellem Inkjet-Papier für die heutigen Fotoqualitätsdrucker.