Fujifilm wird seinem Mittelformat-Flaggschiff GFX100 voraussichtlich im Juni eine neue Firmware spendieren. Firmware-Version 4.00 bringt unter anderem Verbesserungen für Autofokus, Bildstabilisator sowie eine Reihe neuer Video-Funktionen.

Fujifilm Japan hat letzte Woche Firmware 4.00 für die GFX100 angekündigt. Veröffentlicht werden soll das Update im Juni 2021. Mit ihm erhält das 100-Megapixel-Flaggschiff viele neue Funktionen, Leistungssteigerungen und Einstelloptionen, die teils mit der GFX100S vorgestellt wurden.

Zu den Neuerungen für die GFX100 gehört unter anderem ein verbesserter Autofokus-Algorithmus, der die AF-Geschwindigkeit erhöht und die Leistung von Gesichts- und Augenerkennung steigert. Zudem wird mit der kommenden Firmware der Tracking-AF verbessert.

Leistung des Bildstabilisators steigt

Firmware 4.00 kombiniert bei der GFX100 den internen Bildstabilisator mit einem optischen Stabi in entsprechenden Objektiven, etwa dem GF120mmF4 R LM OIS WR Macro oder dem GF45 100mmF4 R LM OIS WR. Damit soll die Leistung des Bildstabilisators insgesamt um mindestens 0,5 EV gesteigert werden. Zudem wird mit „Nostalgic Neg.“ eine neue Filmsimulation als Reminiszenz an die „America New Color“ der frühen 70er Jahre kommen.

Weitere Verbesserungen für Fotografen sind unter anderem feinere beziehungsweise erweiterte Einstellmöglichkeiten für „Klarheit“ und „Tonkurve“ und neue Ansichtsvergrößerungen in Wiedergabemodus. Zudem wird es einen Fouksbegrenzer geben.

Besonders umfangreiche fallen die Neuerungen und Änderungen für Videofilmer aus. Die GFX100 erhält mit Firmware 4.00 zum Beispiel einen elektronischen Bildstabilisator (mit 1,1x-Crop), eine Option zur Vergrößerung der Live-View-Anzeige oder die Option, die Größe eines AF-Feldes bei laufender Video-Aufnahme zu ändern. Laut Fujifilm sind die Änderungen im Video-Bereich derart umfangreich und tiefgehenden, dass die Video-Menüs deutlich geändert und angepasst werden mussten.