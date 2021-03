Leica D-Lux 7 Street Kit

Die perfekte Ausrüstung für spontane Street Photography

Wetzlar, 11. März 2021. Die Leica Camera AG bietet den kompakten Allrounder Leica D-Lux 7 in der schwarzen Ausführung ab sofort auch in einem „Street Kit“ an. Ein Handgriff und eine zusätzliche schwarze Paracord-Handschlaufe (by COOPH) sowie ein zweiter Akku runden die Ausstattung des „Street Kits“ ab, das sich als leichtes Gepäck ideal für die Street Photography und auf Reisen eignet. Der ebenfalls im Set enthaltene Auto-Objektivdeckel bietet Schutz und ermöglicht jederzeit schnelle Aufnahmen, denn mit seinem durchdachten Öffnungs-mechanismus muss er vor dem Auslösen nicht abgenommen werden.

Das Leica D-Lux 7 Street Kit ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.369 Euro erhältlich.

Die Kompaktkamera Leica D-Lux 7 im „Street Kit“ entspricht in allen technischen Spezifikationen dem Serienmodell und überzeugt mit dem gleichen Ausstattungspaket, vielseitigen Funktionen und einem intuitiven Bedienkonzept. Die leistungsfähige Kompaktkamera ist mit dem lichtstarken Zoom-Objektiv Leica DC Vario-Summilux 1:1.7–2.8/10.9–34 ASPH. (entspricht im Kleinbildformat 24 bis 75 mm) ausgestattet und liefert in Kombination mit dem Four-Thirds-Sensor eine hervorragende Bildqualität in allen Aufnahmesituationen. Funktionen wie der Touchscreen, Bluetooth oder Aufladen über USB machen sie zu einer äußerst flexiblen Kamera, die fotografische Freiheit bietet und jeden besonderen Augenblick festhält.

Durch die unkomplizierte Verbindung mit der Leica FOTOS App lässt sich die Leica D-Lux 7 vom Smartphone aus fernsteuern und Bilder lassen sich direkt und schnell auf iOS- und Androidgeräte übertragen. Dem Fotografen stehen im Anschluss alle Möglichkeiten offen, die Bilder direkt in sozialen Medien zu teilen oder vorher zu bearbeiten.