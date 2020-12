Think Tank Backstory 13 und Backstory 15: Durchdachte Kamerarucksäcke für erfahrene Fotografen

Langenzenn, 17. Dezember 2020 – Der Zubehörspezialist erweitert mit den beiden neuen Kamerarucksäcken sein Think Tank Produktportfolio.

Der US-Hersteller Think Tank hat das Denken nicht umsonst zum Teil seines Markennamens gemacht. Jedes Produkt bei Think Tank wird gründlich recherchiert, die Vorteile diskutiert, entwickelt, überprüft und weiter verbessert. Das gilt auch für die neuen Backstory 13 und Backstory 15 Kamerarucksäcke, die jetzt ins Sortiment von CULLMANN aufgenommen werden. Beide Rucksäcke sind das innovative Ergebnis eines solchen Prozesses – und werden allen Anforderungen erfahrener Fotografen gerecht.

Beide Modelle unterscheiden sich in der Größe: Der Backstory 15 verfügt über eine spezielle Laptoptasche für 16-Zoll Laptops, der Backstory 13 hat die gleiche Tasche für 13-Zoll Laptops. So passen in die Backstory Rucksäcke ein bis zwei DSLR-Kameras oder spiegellose Systemkameras mit unterschiedlichem Zubehör und mehreren Objektiven, je nach Modell.

Ziel beider Kamerarucksäcke ist die optimale Unterstützung des erfahrenen Fotografen unterwegs. Dazu gehört der sichere Transport der umfangreichen Ausrüstung ebenso wie der schnelle Zugriff auf alle benötigten Teile.

So bieten beide Backstorys einen Schnellzugriff auf die Kamera auf der Oberseite sowie den vollständigen Zugriff auf die komplette Ausrüstung auf der Rückseite. Durch die Hauptfächer hat der Nutzer den schnellen Zugriff auf Filter, Batterien, Speicherkarten und mehr. Zahlreiche verschiedene Taschen geben ausreichend Platz für unterschiedliche Teile. Die 13- bzw. 16-Zoll Laptoptasche und das 10-Zoll Tablet-Fach gehören ebenso dazu wie die Netztasche im oberen Fach, in der kleinere Gegenstände gut untergebracht werden können. Die geräumige Fronttasche eignet sich für leichtere Accessoires sowie persönliche Gegenstände.

Ein Organizer für die Fronttasche und die Netztasche ist mit einem Reißverschluss versehen und hält alle wichtigen Dinge schnell griffbereit.

Für die Befestigung eines Statives – gleichgültig, ob groß oder klein – ist an der Vorderseite ein Stativaufsatz vorhanden, der eine ausklappbare Tasche hat.

Dank weich gepolsterter Schultergurte mit einem abnehmbaren Brustgurt sowie einem abnehmbaren Hüftgurt ist auch das Tragen einer schwereren Ausrüstung komfortabel. Die Schlaufe für den Trolley-Griff und die Griffe oben und an der Seite ergänzen den Tragekomfort zusätzlich und machen das Reisen mit dem Backstory noch angenehmer.

Auch auf Regen sind die Backstory Rucksäcke bestens vorbereitet: Zum Lieferumfang gehört ein mit Polyurethan beschichteter Regenschutz aus robustem Nylon mit einer Nahtversiegelung hinzu. So bleibt auch im starken Regen die Ausrüstung sicher geschützt. zahlreicher Gewindebohrungen in der Lage, Ihr System umfassend zu erweitern.

Sie möchten ein Smartphone zum Filmen verwenden und legen großenWert darauf, dass es stets sicher befestigt ist? DieTransMount Telefonhalterung (mit Zahnkranz), die Sie ganz nebenbei noch bei der Wahl des optimalen Winkels zur Überwachung Ihrer Aufnahmen unterstützt, erfüllt Ihnen genau diesen Wunsch. Zu guter Letzt sei noch der TransMount Mini-Doppelgriff Lite zu nennen, dessen Besonderheit darin liegt, dass sich Ihr Aufnahmegerät, und zwar unabhängig von der Art und Größe, leichter mit der Hand führen lässt und Ihr Handgelenk weniger belastet wird.

Features der Backstory 13 und Backstory 15 Rucksäcke:

Schnellzugriff auf der Oberseite

Vollständiger Zugriff auf die Kameraausrüstung auf der Rückseite

Spezielle Laptoptasche (13 Zoll beim Backstory 13 und 16 Zoll beim Backstory 15) und 10-Zoll- Tabletfach

geräumige Fronttasche für persönliche Gegenstände

Preise und Verfügbarkeit

ThinkTANK BackStory 13

UVP inkl. 19% MwSt.: 229,99 Euro

ThinkTANK BackStory 15

UVP inkl. 19% MwSt.: 259,99 Euro

Lieferbar ab sofort.