Oberkochen, Germany | 29. Oktober 2020 | ZEISS Consumer Products

Die ZEISS ZX1 ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in den USA und Deutschland verfügbar. „Das Konzept der ZEISS ZX1 ermöglicht neue Wege in der digitalen und vernetzten Fotografie“, sagt Jörg Schmitz, Leiter von ZEISS Consumer Products, zum Verkaufsstart. „Die ZEISS ZX1 verbindet das Potenzial und die überlegene Bildqualität einer Vollformatkamera mit dem mobilen Erlebnis und der intuitiven Nutzung von Smartphones für die Fotografie.“ Der Verkaufsstart ist in der Community lange erwartet worden. „Wir haben noch einmal intensiv am gesamtheitlichen Workflow und der reibungslosen Integration von Hard- und Software gearbeitet und sind überzeugt, dass sich das Warten gelohnt hat“, ergänzt Schmitz.