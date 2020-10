Die neuen HELIOS LED Performance Studioleuchten sind leistungsstarke und zuverlässige Lichtquellen mit neutralem Tageslichtcharakter (5.500K +/-200). Sie sind für das anspruchsvolle Video- und Fotostudio sowie für den Betrieb on Location prädestiniert. Die hohe Leistung der großen und hellen LED von bis zu 200W sorgt für viel Licht und ermöglicht eine große Tiefenschärfe in den Aufnahmen. Auch bei größeren Abständen oder Objekten kommt damit noch viel Licht an. Die Leistung wird per Drehregler auf der Rückseite des Gehäuses stufenlos eingestellt. Das kaum wahrnehmbare Gebläse sorgt dafür, dass die HELIOS LED Performance Studioleuchten im Dauerbetrieb benutzt werden können. Durch das integrierte HELIOS Bajonett, kompatibel zum weit verbreiteten Bowens Bajonett, kann das Lichtsetup durch weitere Lichtformer aus dem HELIOS Studiobereich ergänzt und sehr vielseitig genutzt werden – vom Beautydish, Spot und Striplight bis hin zur Octa-Softbox ist damit alles umsetzbar. Zudem ist im Fuß der Leuchte ein praktischer Schirmhalter integriert. Zur Montage auf ein Stativ eignen sich alle Leuchtenstative aus dem Foto- und Filmbereich mit einem Spigotbolzen. Die Studioleuchten gibt es in zwei Ausführungen mit einer Lichtleistung von 150W (LED-150s) bzw. 200W (LED-200s).

Mit den praktischen 2er-Sets der HELIOS LED Performance Studioleuchten hat man immer alles für eine professionelle Ausleuchtung zur Hand.

Im Lieferumfang sind enthalten: 2x Studioleuchte, 2x Normalreflektor, 2x Leuchtenstativ LS12, 1x Softbox 80x100cm, 1x Studioschirm weiß 100cm, 2x Netzkabel, 1x Transporttrolley 75cm.