Jinbei EF-200Bi, EFII-200 und EFII-150

Gleich drei neue LED-Dauerlichter präsentiert Jinbei dem Fotomarkt: das EF-200Bi, das EFII-200 und das EFII-150 LED-Dauerlicht. Alle neuen Modelle sind für Foto- sowie Videoaufnahmen geeignet. Ausgestattet mit neun verschiedenen Lichteffekten und Bowens-Anschluss lassen sich die Lichter per App und/oder Fernbedienung steuern.

Hamburg/Norderstedt, 15.10.2020 – Jinbei stellt drei neue LED-Dauerlichter vor: Das Topmodell EF-200Bi hat 200 W Leistung, ist ein BiColor-Dauerlicht und bietet alternativ Akkubetrieb. Die kleineren Geschwister EFII-150 mit 150 W und EFII-200 mit 200 W Leistung haben eine fixe tageslichtähnliche Farbtemperatur. Alle drei Modelle sind nicht nur per App, sondern auch per Fernbedienung (EF-RC) steuerbar. Um die Neuheiten ideal auch für Videoaufnahmen zu machen, kann man bei allen drei Modellen die Kühlung ausschalten, um völlig geräuschlos zu filmen.

Das BiColor-LED-Dauerlicht EF-200Bi ist ideal für Foto- und Videoaufnahmen. Mit neun unterschiedlichen Lichteffekten – wie beispielsweise einer flackernden Glühbirne, Feuerwerk oder dem Gewittermodus – zaubert das neue BiColor-Dauerlicht spektakuläre Effekte in die Aufnahmen. Die Leistung von 200 W ist stufenlos verstellbar und die Farbtemperatur (2700 – 6500 K) kann in 100-K-Schritten individuell angepasst werden. Das EF-200Bi strahlt mit einer Leuchtkraft von 7500 lx auf 1 m. Das LED-Dauerlicht kann flexibel positioniert werden, da ein Akku optional erhältlich ist. Außerdem ist eine bequeme Bedienung per App oder Fernbedienung möglich, wie beispielsweise bei der Programmierung der 32 Kanäle und 16 Gruppen. Im Lieferumfang ist neben dem Dauerlicht auch ein Netzkabel und eine Schutzkappe enthalten. Für 484,03 € ist das EF-200 Bi ab sofort erhältlich.