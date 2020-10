Neu: Leica CL „individuell“

Umfangreiche Auswahl an farbigen Kamera-Belederungen für einen unverwechselbaren Look.

Wetzlar, 13. Oktober 2020. Die Leica CL repräsentiert die Verbindung von ikonischem Design und fortschrittlicher Technologie. Als kompakte Systemkamera ist sie ein vielseitiges Werkzeug für Fotografen, die makellose Bildqualität und ein hervorragendes Bedienkonzept schätzen. Um der Kamera einen individuellen Look zu verleihen, stehen ab sofort verschiedene Belederungen in unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Die Auswahl umfasst neben der schwarzen Standard-Belederung der Serienmodelle insgesamt 24 Farbvarianten von Vollrindledern in genarbter oder glatter Ausführung. Die Farbpalette reicht dabei von dezenten bis hin zu auffälligen und kräftigen Gelb-, Rot-, Grün-, Blau- und Brauntönen. Die einzelnen Farbvarianten sind auf der Leica Homepage unter Service & Support/Serviceleistungen/Leica Individualisierungen einsehbar. Das Angebot gilt sowohl für die schwarze als auch die silberne Kameraausführung der Leica CL.

Bis zum 31. Januar 2021 bieten die Leica Stores und Boutiquen in Deutschland eine Sonderaktion für die Individualisierung der Leica CL: Beim Neukauf einer Kamera können Kunden aus dem umfangreichen Angebot an farbigen Belederungen wählen und ihrer CL eine persönliche Note verleihen, ohne den dafür üblichen Aufpreis von 200 Euro zu zahlen. Die individuelle Leica CL ist innerhalb des Aktionszeitraums (und nur in den Leica Stores und Boutiquen in Deutschland) für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2428 Euro erhältlich.

Mit 24 Megapixeln, einem schnellen Autofokus und bis zu 10 Aufnahmen pro Sekunde ist die Leica CL der ideale Begleiter für spontane Aufnahmen. Zu den herausragenden Features gehört ihr elektronischer EyeRes®-Sucher, der mit einer nicht wahrnehmbaren Reaktionszeit und einer Auflösung von 2,36 Millionen Pixeln zahlreiche Vorteile bietet. Das Bildergebnis ist bereits vor dem Auslösen im Sucher zu sehen. Anwender haben somit die optimale Kontrolle über die Bildgestaltung.

Dabei überzeugt die CL nicht nur im Bereich der Fotografie, sondern auch mit ihren Videofunktionen mit einer Auflösung von bis zu 4K. Hinzu kommt die benutzerfreundliche Bedienung. Alle wesentlichen Bedienelemente der CL befinden sich auf der Kamera-Oberseite. Neben dem elektronischen Sucher stehen hier zwei Einstellräder für Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert und die Programmwahl zur Verfügung. Ein zusätzliches Top-Display informiert sofort über alle relevanten Werte.

Für die Leica CL ist ein umfangreiches Angebot an Objektiven erhältlich. Durch die „L-Mount Allianz“ mit den Partnern Panasonic und Sigma ist die Leica CL auch für kommende Entwicklungen bestens gewappnet. Sie ist mit allen aktuellen und zukünftigen Objektiven mit dem L-Mount Standard kompatibel.