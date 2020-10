Skylum kündigt mit SkyA​ I​ die zweite Generation des Sky Replacements an

NewYork,15.10.2020.​ Das neue Luminar A​I​ wird mit einer Funktion ausgestattet sein, die das Austauschen des Himmels im Foto noch komfortabler macht. Mithilfe künstlicher Intelligenz spart sich der Fotograf aufwändige manuelle Arbeitsschritte und kommt mit wenigen Klicks zu seinem Ergebnis. Die neue Generation des Sky Replacements basiert dabei auf dem Feedback, das Skylum von seinen Kunden erhalten hat.

Im Jahr 2019 führte Luminar eine revolutionäre Funktion ein – das Austauschen des Himmels im Foto auf Knopfdruck. Dahinter steckt künstliche Intelligenz, die Fotografen aufwändige Bearbeitungsschritte spart. Keine andere Software bietet die Möglichkeit, so komfortabel den Himmel auszutauschen. Die Funktion wurde für Skylum zu so einem großen Erfolg, dass andere Foto-Softwares Luminar folgten, um ebenfalls Werkzeuge vorzustellen, mit denen man den Himmel austauschen kann.

Damit löst Skylum ein Problem, das jeder kennt, der gerne fotografiert: Man ist unterwegs, vielleicht nur einmal im Leben an diesem Ort. Und eigentlich passt auch alles fürs Foto. Der perfekte Moment? Fast, wäre da nicht der wolkenlose, wenig inspirierende Himmel. Mit der künstlichen Intelligenz von Skylum lässt sich das im Nachhinein lösen.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Version von Sky Replacement

Jetzt kommt bei Skylum bereits die zweite Generation des Sky Replacements – mit dem neuen SkyA​I​-Toolin Luminar A​I​. Damit folgt Skylum seinem Motto, mit innovativen Tools die Foto-Optimierung schneller und einfacher zu machen als je zuvor.

Im Laufe des letzten Jahres haben sich viele Nutzer von Luminar eine weitere Funktion beim Sky Replacement gewünscht: Wasserreflexionen. Mit einem Update von Luminar A​I ​im Jahr 2021 können Fotografen nun ihren Himmel automatisch im Wasser reflektieren lassen, ohne manuelles Eingreifen.

Die Szene muss also nicht mehr dupliziert, gedreht und mit Maskierungen angepasst werden, um sie realistisch aussehen zu lassen. Stattdessen erledigt Luminar A​I ​die harte Arbeit – ganz gleich, ob bei einem Foto vor einem mystischen Schloss oder bei einer Aufnahme vom Strand, wo der Sonnenuntergang nicht so schön wie erhofft war. SkyA​I ​wird dafür sorgen, dass jedes Wasser in der Szene den ersetzten Himmel reflektiert. Luminar passt dabei außerdem die Lichtstimmung des Fotos an den gewählten Himmel an.

Die Automatik sorgt dafür, dass alle Details in der Szene erhalten bleiben. Vögel am Himmel, Silhouetten am Horizont, Strandspielzeug im Vordergrund – alles ist genau da, wo es sein sollte. Sky A​I ​arbeitet um die Objekte deiner Szene herum und erkennt automatisch kleine Details, um realistische Ergebnisse zu erzeugen. So, wie der Fotograf es sich vorgestellt hat.

Finde den richtigen Himmel

LuminarA​I​ wird Vorschaubilder der Himmelsbibliothek enthalten, um die Auswahl des neuen Himmels zu erleichtern – vorbei sind die Zeiten, in denen man sich merken musste, welcher “Bright Sky” oder “Dramatic Sunset” wie aussieht.

Wir können das Wetter und die natürlichen Lichtverhältnisse nicht ändern. Mit SkyA​I​, das ein zentrales Werkzeug des neuen Luminar A​I ​ist, hilft Skylum aber hinterher, den Himmel zu finden, mit dem der Fotograf seine kreative Vision umsetzen kann. Und natürlich kann man weiterhin auch eigene Himmel einsetzen.