Rollei Lumen Flex: Hier wird das Licht gebogen

Nach dem Shooting lassen sich die LED-Matten einfach zusammenrollen und nehmen praktisch keinen Platz im Leuchtenkoffer weg.

Flexibel ist aber auch das Licht, das Sie mit den Lumen Flex-Leuchten setzen: So gibt es die LED-Matten in drei verschiedenen Größen und Stärken mit 240, 480 und 720 LEDs. Zudem lässt sich die Farbtemperatur stufenlos im Bereich von 3000 bis 5500 Kelvin anpassen. Leuchtstärke, Farbtemperatur etc. stellen Sie bequem via Smartphone-App ein oder über einen kleinen Controller direkt an den LED-Matten.